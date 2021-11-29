В Украине в 2022 году состоятся военные учения с НАТО стоимостью более 100 миллионов

На территории Украины в 2022 году планируют провести 9 многонациональных военных учений. Расходы на тренировки составят 106,5 миллиона гривен, из которых 52 миллиона на территории Украины.

Законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины обнародовали на сайте Верховной Рады. Согласно ему, нашу страну посетят десятки тысяч военных НАТО.

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Какие международные учения проведут в Украине

"Объединенные Усилия – 2022"

Учения будут проходить в течение 45 дней в феврале – декабре 2022 года. Общая численность войск:

до 12 500 военнослужащих : 9 тысяч украинцев, до 1 тысячи американцев, 2,5 тысячи военных НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира";

: 9 тысяч украинцев, до 1 тысячи американцев, 2,5 тысячи военных НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира"; до 70 кораблей: 20 судов от Украины, 10 – от США, 40 – от НАТО;

до 90 самолетов и вертолетов: 30 видов авиации от Украины, 20 – от США, 40 – от НАТО.

"Рэпид Трайдент – 2022"

Украинско-американские учения будут проходить всего 45 дней в период с марта по декабрь. Общая численность сил:

до 8 500 военных : 5 тысяч украинцев, 1,5 тысячи американцев, 2 тысячи бойцов НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира";

: 5 тысяч украинцев, 1,5 тысячи американцев, 2 тысячи бойцов НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира"; до 60 самолетов и вертолетов: по 20 от ВСУ, США, НАТО и "Партнерство ради мира";

до 30 кораблей: по 10 от ВСУ, США и НАТО.

"Казак Мейс – 2022"

Срок проведения украинско-британских учений составляет до 45 суток в марте – декабре 2022 года. Численность вооружения:

до 5 500 военнослужащих : 3 тысячи украинцев, 1,5 тысячи британцев, 1 тысяча военных НАТО и участниц "Партнерства ради мира";

: 3 тысячи украинцев, 1,5 тысячи британцев, 1 тысяча военных НАТО и участниц "Партнерства ради мира"; до 30 самолетов и вертолетов: по 10 от Украины, Великобритании, НАТО и государств-участниц "Партнерства ради мира";

до 11 катеров и судов: от Украины 5 и по 3 от Великобритании и НАТО.

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"Светлая лавина – 2022"

Многонациональные учения будут проходить 45 дней в пределах февраля – декабря. Общая численность войск:

до 1300 бойцов : 500 украинцев, по 200 венгров, румын, словаков и бойцов НАТО и государств "Партнерства ради мира";

: 500 украинцев, по 200 венгров, румын, словаков и бойцов НАТО и государств "Партнерства ради мира"; до 13 самолетов и вертолетов: 5 от Украины и по 2 от остальных государств.

"Сильвер Сейбер – 2022"

Украинско-польские учения пройдут в 3 этапа: до 30 суток в феврале – апреле, 30 суток в мае – июле, 30 суток в августе – декабре. Общее количество войск и вооружения:

до 5 000 армейцев : 3 тысячи украинцев и по 1 тысяче военных Польши, НАТО и государств "Партнерства ради мира";

: 3 тысячи украинцев и по 1 тысяче военных Польши, НАТО и государств "Партнерства ради мира"; до 16 видов авиации: 6 самолетов и вертолетов от Украины на НАТО, 4 – от Польши;

до 10 судов: по 5 кораблей от Украины и НАТО.

"Си Бриз – 2022"

Украинско-американские учения продлятся 45 суток в течение марта – декабря. Численность военных и техники:

до 7 500 бойцов : 4 тысячи украинцев, 1,5 тысячи американцев, 2 тысячи военных НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира";

: 4 тысячи украинцев, 1,5 тысячи американцев, 2 тысячи военных НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира"; до 85 кораблей: 35 судов от Украины, 20 – от США, 30 – от НАТО;

до 70 самолетов и вертолетов: 30 от Украины, по 20 от США и НАТО.

"Риверайн – 2022"

Украинско-румынские учения запланированы на март – декабрь. Продлятся 45 суток. Общая численность военной техники и армейцев:

до 400 военнослужащих: 200 украинцев и 200 румын; до 20 кораблей: по 10 от Украины и Румынии; до 10 самолетов и вертолетов: по 5 от обоих государств.

"Кленовая Арка – 2022"

Многонациональные учения состоятся в марте – декабре в течение 45 дней. В них примут участие:

до 3 700 военных : 1 700 украинцев, по 500 литовцев и поляков, 300 бойцов из Канады, а также 700 бойцов НАТО и программы "Партнерство ради мира";

: 1 700 украинцев, по 500 литовцев и поляков, 300 бойцов из Канады, а также 700 бойцов НАТО и программы "Партнерство ради мира"; до 22 самолетов: по 4 от Украины, Литвы, Польши и Канады, а также 6 от НАТО.

"Викинг – 2022"

Учения запланированы на февраль – декабрь. В целом они продлятся не более 45 дней. В тренировках примут участие до 500 бойцов: