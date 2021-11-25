Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге. Он подчеркнул, что шаги по повышению обороноспособности ведутся, однако детали разглашать нецелесообразно.

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Дипломаты ищут то, что делает нашу армию сильнее, – Кулеба

Оружие, как и деньги, любит тишину, поэтому дальнейшие детали разглашать не стану, хочу только заверить, что повсюду в мире мы, дипломаты, ищем и находим все то, что делает нашу армию сильнее, а значит, сдерживает Россию от наступления,

– рассказал Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что ведущий партнер Украины по усилению армии – это Соединенные Штаты. Так, недавно в Украину прибыло судно Ocean Grand. Оно доставило от США два патрульных катера типа Island.

Главная цель – сдержать агрессию России

Также министр очертил главную цель украинских дипломатов – сдерживание России от дальнейших агрессивных действий. Кулеба подчеркнул, что Россия должна понимать, какие политические, экономические и человеческие потери понесет, если нападет на Украину.

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