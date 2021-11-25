Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу. Він наголосив, що кроки щодо підвищення обороноздатності ведуться, проте деталі розголошувати недоцільно.

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Дипломати шукають те, що робить нашу армію сильнішою, – Кулеба

Зброя, як і гроші, любить тишу, тому подальші деталі розголошувати не стану, хочу лише запевнити, що всюди у світі ми, дипломати, шукаємо та знаходимо все те, що робить нашу армію сильнішою, а отже стримує Росію від наступу,

– розповів Кулеба.

Кулеба наголосив, що провідний партнер України в посиленні армії – це Сполучені Штати. Так, недавно в Україну прибуло судно Ocean Grand. Воно доставило від США два патрульні катери типу Island.

Головна мета – стримати агресію Росії

Також міністр окреслив головну мету українських дипломатів – стримання Росії від подальших агресивних дій. Кулеба наголосив, що Росія має розуміти, яких політичних, економічних та людських втрат зазнає, якщо нападе на Україну.

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