Захід може закликати Україну до перемовин з Росією: як це вплине на постачання зброї

Останніми днями західні ЗМІ повідомляють, що Сполучені Штати Америки разом із союзниками дають Києву термін півроку на те, аби продемонструвати результат і деокупувати українські території, а в разі неуспіху будуть переконувати Україну піти на перемовини з Росією. Однак за ці пів року ситуація може кардинально змінитись.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він переконаний, що через пів року Україна повторно домовлятиметься з партнерами.

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Шейтельман згадав слова Ходжі Насреддіна, що за пів року "або падишах помре, або віслюк здохне". Мовляв, за цей термін може відбутися багато чого.

Тому зараз, якщо нам таке пропонують: "Ось вам півроку, інакше – ніяк", ми повинні говорити: "Ви давайте нам зброю, літаки, і через півроку все буде так, як ви говорите". А через півроку ми заново будемо домовлятися,

– додав політтехнолог.

Все залежить від подій на фронті

Шейтельман зауважив, що в бізнесі договір діє, поки не вийде його термін, натомість в політиці договір діє лише в день підписання. Він допускає, що Захід міг пообіцяти постачати зброю у великій кількості на півроку, а якщо Україна не зможе відвоювати територію, то воно припиниться. Україна має погоджуватися, а через півроку домовлятися знову, переконаний експерт.

Якщо ми за півроку відступимо далі, то нам все одно зброї не дадуть, про що б ми зараз не домовилися, а якщо ми за півроку звільнимо хоча б половину від окупованої території, то нам все одно зброю дадуть і ніхто не змусить нічого підписувати,

– наголосив мовець.

Шейтельман про західну допомогу: дивитись відео