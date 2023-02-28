На думку політтехнолога Михайло Шейтельмана Кремль планував проводити в окупованій Україні вибори. Про це він розповів 24 Каналу. Політтехнолог припустив, що за російським сценарієм Медведчук мав стати головою Верховної ради і автоматично виконувати обов'язки президента.

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План "А": Медведчук

Шейтельман підкреслив, що Кремль планував провести вибори в захопленій Україні, щоб легітимізувати владу окупантів і показати світу, що відбулись "чесні" вибори, адже попередні проводили "бандерівці".

Росіяни ж знають, як проводити "чесні" вибори – у них Путін отримує понад 80% на президентських виборах. Тому в Україні планувалось застосувати саме такий механізм,

– зазначив він.

Політтехнолог розповів, що Медведчук, сидячи в Росії, розповідає, що він голова "партії мира", що у нього дуже багато прихильників в Україні, просто "бандерівці" не дозволяють за його партію голосувати, бо її заборонили.

"Звичайно, вся діяльність Медведчука скерована з Кремля, хоча для них він головний радник по Україні. Він їм розповідає, якщо зараз провести вибори в Україні, то він переможе на них. Тому в Кремлі керувались порадами кума Путіна, коли планували поставити його на чолі окупованої України", – наголосив він.

План "Б": потрійний союз

Шейтельман згадав, що напередодні повномасштабного вторгнення суд в Москві визнав Януковича "президентом України". І це вже був сигнал, що розпочнеться війна.

І дійсно на початку війни Янукович сидів у Мінську. Його ймовірно повинні були притягнути на переговори в будиночок в Біловезькій пущі, де відбувся розпад Радянського Союзу,

– припустив він.

За його словами, це була ідея Путіна, щоб туди приїхала українська делегація, яку б заарештували або вбили. Потім туди приїхали б Лукашенко, Путін і Янукович і вони підписали б договір про відновлення Радянського Союзу.

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Мрії Кремля

Політтехнолог зауважив, що зараз в Кремлі є мрія відокремити частину України, яку вони окупували. За першим планом вони хочуть приєднати ці території до Росії – про що вони і ухвалили рішення. Якщо Захід не погодиться на цей план, тоді вони запропонують поділити Україну, як свого часу була поділена Корея.

"І створити на окупованих територіях Південно-східну Україну на чолі з Медведчуком. Російські війська звідти буде виведено – як і вимагає Захід – і вони перетворяться на війська Південно-східної України", – підкреслив Михайло Шейтельман.

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