На думку політтехнолога Михайло Шейтельмана Кремль планував проводити в окупованій Україні вибори. Про це він розповів 24 Каналу. Політтехнолог припустив, що за російським сценарієм Медведчук мав стати головою Верховної ради і автоматично виконувати обов'язки президента.
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План "А": Медведчук
Шейтельман підкреслив, що Кремль планував провести вибори в захопленій Україні, щоб легітимізувати владу окупантів і показати світу, що відбулись "чесні" вибори, адже попередні проводили "бандерівці".
Росіяни ж знають, як проводити "чесні" вибори – у них Путін отримує понад 80% на президентських виборах. Тому в Україні планувалось застосувати саме такий механізм,
– зазначив він.
Політтехнолог розповів, що Медведчук, сидячи в Росії, розповідає, що він голова "партії мира", що у нього дуже багато прихильників в Україні, просто "бандерівці" не дозволяють за його партію голосувати, бо її заборонили.
"Звичайно, вся діяльність Медведчука скерована з Кремля, хоча для них він головний радник по Україні. Він їм розповідає, якщо зараз провести вибори в Україні, то він переможе на них. Тому в Кремлі керувались порадами кума Путіна, коли планували поставити його на чолі окупованої України", – наголосив він.
План "Б": потрійний союз
Шейтельман згадав, що напередодні повномасштабного вторгнення суд в Москві визнав Януковича "президентом України". І це вже був сигнал, що розпочнеться війна.
І дійсно на початку війни Янукович сидів у Мінську. Його ймовірно повинні були притягнути на переговори в будиночок в Біловезькій пущі, де відбувся розпад Радянського Союзу,
– припустив він.
За його словами, це була ідея Путіна, щоб туди приїхала українська делегація, яку б заарештували або вбили. Потім туди приїхали б Лукашенко, Путін і Янукович і вони підписали б договір про відновлення Радянського Союзу.
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Мрії Кремля
Політтехнолог зауважив, що зараз в Кремлі є мрія відокремити частину України, яку вони окупували. За першим планом вони хочуть приєднати ці території до Росії – про що вони і ухвалили рішення. Якщо Захід не погодиться на цей план, тоді вони запропонують поділити Україну, як свого часу була поділена Корея.
"І створити на окупованих територіях Південно-східну Україну на чолі з Медведчуком. Російські війська звідти буде виведено – як і вимагає Захід – і вони перетворяться на війська Південно-східної України", – підкреслив Михайло Шейтельман.
Що відомо про плани Росії "захопити Київ за 3 дні"
- У росіян не було чіткого плану, хто прийде керувати Україною. Окупанти хотіли, щоб наша влада "впала". Так, у разі захоплення Києва торік Кремль готував два сценарії для нашої держави.
- Один зі сценаріїв був пов'язаний із найближчою до Путіна людиною в Україні – його кумом Віктором Медведчуком. Проте зранку 24 лютого Медведчук перестав виходити на зв'язок. За рік після початку великої війни і соратники Медведчука, і члени команди Зеленського переконались: приведення кума Путіна до влади було "планом А" в Кремлі.
- Українські спецслужби переконують, що "оточена" Верховна Рада мала відсторонити голову парламенту Руслана Стефанчука. Загалом це повинно було відбутись 27 лютого. Замість Стефанчука спікером став би Віктор Медведчук.
- "Планом Б" Кремля був колишній президент України, який втік до Росії, Віктор Янукович. У СБУ кажуть, що після "зникнення" Медведчука росіяни розглядали варіант повернення Януковича. У підсумку план "повернення Януковича" провалився.