В українській розвідці кажуть, що росіян не було чіткого плану, хто прийде керувати Україною. Окупанти хотіли, щоб наша влада "впала". Так, у разі захоплення Києва торік Кремль готував два сценарії для нашої держави.

До речі Путін шукав цапа-відбувайла за провали у розвідці, – FT

Перший сценарій окупантів для України

Один зі сценаріїв був пов'язаний із найближчою до Путіна людиною в Україні – його кумом Віктором Медведчуком. За часів президентства Петра Порошенка Медведчук був головним переговорником з Кремлем та займався обміном полонених. А за часів Зеленського він опинився під слідством.

За останні роки в Україні рівень проблем Медведчука тільки зростав: його телеканали вимкнули з ефірів, РНБО ввела персональні санкції щодо нього та його дружини. Окрім цього, куму російського диктатора висунули низку підозр щодо можливої співпраці з окупантами та організації вугільних схем.

Останнім шансом Медведчука опинитись на вершині української політики залишалась "допомога" Росії.

Зранку 24 лютого Медведчук перестав виходити на зв'язок. За рік після початку великої війни і соратники Медведчука, і члени команди Зеленського переконались: приведення кума Путіна до влади було "планом А" в Кремлі.

Українські спецслужби переконують, що "оточена" Верховна Рада мала відсторонити голову парламенту Руслана Стефанчука. Загалом це повинно було відбутись 27 лютого. Замість Стефанчука спікером став би Віктор Медведчук.

Запасний сценарій Кремля

"Планом Б" Кремля був колишній президент України, який втік до Росії, Віктор Янукович. У СБУ кажуть, що після "зникнення" Медведчука росіяни розглядали варіант повернення Януковича в Україну.

Він мав оголосити знову, що він легітимний, і всі інші дурниці,

– розповіли джерела в СБУ.

Таким чином, Янукович став "планом Б" російської влади.

"Росіяни робили ставку на "некритичний імпорт" – тобто повернення в Україну всіх тих, хто втік після 2014-го. Там вистачить утікачів на кілька Кабмінів. І якби вони повернулись, то досить було б кілька головних посад заповнити, а далі система сама почала б генерувати людей на місця внизу", – зазначив один із колишніх топпосадовців часів Януковича.

У підсумку план "повернення Януковича" прожив у голові Путіна ще декілька днів і – провалився.

Янукович повинен був благословити Медведчука керувати Україною

Нещодавно іноземні ЗМІ повідомляли, що державний зрадник і кум Владіміра Путіна Віктор Медведчук переконував Кремль, що українці не чинитимуть спротиву. Він сподівався бути в окупаційній адміністрації.

Так, коли Путін почав складати плани вторгнення, Медведчук наполягав, що українці зустрінуть російські війська з відкритими обіймами. Одна частина плану стосувалася Віктора Януковича, який перебував у вигнанні після втечі від Майдану 2014 року. Він мав виступити з відеозверненням, у якому надати Медведчуку легітимності й благословити його керувати Україною за підтримки Росії.