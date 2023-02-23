Про це повідомив очільник ГУР МО України Кирило Буданов. За його словами, Медведчук намагається повернутися в обойму активних діячів з боку Росії.
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Яку роль зараз виконує Медведчук у Росії
Медведчук намагається нав'язати себе як суперексперта з українського питання і повернутися в обойму активних діячів з боку Росії,
– розповів Буданов.
Також Медведчук зараз намагається розробляти якісь концепції вирішення питань з Україною.
"Працює великою командою, це всі його знайомі, які в різний час тікали з території України в Росію. Наприклад, є такий пан Єрмолаєв. Він насправді не дурна людина. Проте чи може він створити щось, не кажу позитивне чи негативне, а щось реальне? Ось запитання саме в цьому", – зазначив очільник розвідки.
За словами Буданова, Медведчук разом з людьми, яких він хоче показати як суперекспертів з питань України, намагається виробляти різні концепції поділу нашої держави. У Росії до нього прислуховуються, тому що з розумінням України у них погано.
Вони чіпляються за будь-яку соломинку. Їм потрібна хоч якась надія: давайте слухати – он людина, можливо, розумні думки висловить.Не буду називати прізвища, але певна категорія з адміністрації президента Росії прислуховується до його думок. Він не командує там, це не так. Але прислухаються,
– додав глава ГУР.
Медведчук скаржиться на позбавлення українського громадянства
- 25 січня кум Путіна дав інтерв'ю російському телеканалу Russia Today. Так, Медведчук скаржився на позбавлення його українського громадянства.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк переконаний, що на слова Медведчука потрібно менше звертати увагу. Натомість необхідно думати про те, як екснардепа повернути на територію України для певних юридичних дій. Подоляк акцентував, що Україна це зробить.