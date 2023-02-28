Запад может призвать Украину к переговорам с Россией: как это влияет на поставку оружия
В последние дни западные СМИ сообщают, что Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками дают Киеву срок полгода на то, чтобы продемонстрировать результат и деоккупировать украинские территории, а в случае неуспеха будут убеждать Украину пойти на переговоры с Россией. Однако за эти полгода ситуация может кардинально измениться.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он убежден, что через полгода Украина будет повторно договариваться с партнерами.
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Шейтельман вспомнил слова Ходжи Насреддина, что за полгода "либо падишах умрет, либо ишак сдохнет". Мол, за этот срок может произойти многое.
Поэтому сейчас, если нам такое предлагают: "Вот вам полгода, иначе – никак", мы должны говорить: "Вы давайте нам оружие, самолеты и через полгода все будет так, как вы говорите". А через полгода мы заново будем договариваться,
– добавил политтехнолог.
Все зависит от событий на фронте
Шейтельман отметил, что в бизнесе договор действует, пока не выйдет его срок, а в политике договор действует только в день подписания. Он допускает, что Запад мог пообещать поставлять оружие в большом количестве на полгода, а если Украина не сможет отвоевать территорию, оно прекратится. Украина должна соглашаться, а через полгода договариваться снова, уверен эксперт.
Если мы через полгода отступим дальше, то нам все равно оружия не дадут, о чем бы мы сейчас не договорились, а если мы за полгода освободим хотя бы половину от оккупированной территории, то нам все равно оружие дадут и никто не заставит ничего подписывать.
– подчеркнул говорящий.
Военная помощь от Запада: последнее
- Болгария возобновляет производство советских 122-миллиметровых артиллерийских боеприпасов для вооруженных сил Украины. Так, предприятие Терем в болгарском городе Костенец прекратило производство снарядов в 1988 году, а в январе 2022 года возобновило их производство.
- Германия продолжает предоставлять Украине оружие и технику. Более того, Берлин увеличил количество помощи и решил оказать 300 тысяч снарядов для зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard.
- Германия также пообещала предоставить 2 дополнительных танка Leopard2 A6. По словам Писториуса, Украина получит первые тяжелые танки от Германии в первую неделю марта.
- Украинские защитники учатся управлять немецкими танками. Экипаж защитников 20 февраля совершил первый выстрел из Leopard 2A6.