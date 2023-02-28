Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он убежден, что через полгода Украина будет повторно договариваться с партнерами.

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Шейтельман вспомнил слова Ходжи Насреддина, что за полгода "либо падишах умрет, либо ишак сдохнет". Мол, за этот срок может произойти многое.

Поэтому сейчас, если нам такое предлагают: "Вот вам полгода, иначе – никак", мы должны говорить: "Вы давайте нам оружие, самолеты и через полгода все будет так, как вы говорите". А через полгода мы заново будем договариваться,

– добавил политтехнолог.

Все зависит от событий на фронте

Шейтельман отметил, что в бизнесе договор действует, пока не выйдет его срок, а в политике договор действует только в день подписания. Он допускает, что Запад мог пообещать поставлять оружие в большом количестве на полгода, а если Украина не сможет отвоевать территорию, оно прекратится. Украина должна соглашаться, а через полгода договариваться снова, уверен эксперт.

Если мы через полгода отступим дальше, то нам все равно оружия не дадут, о чем бы мы сейчас не договорились, а если мы за полгода освободим хотя бы половину от оккупированной территории, то нам все равно оружие дадут и никто не заставит ничего подписывать.

– подчеркнул говорящий.

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