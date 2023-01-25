В Україні можуть почати маркувати товари брендів, які заробляють в Росії: у чому суть ініціативи

Петиція про маркування товарів брендів, які працюють у Росії, набрала понад 30 тисяч підписів. В майбутньому ініціатива може вийти на міжнародний рівень.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив історик, військовослужбовець ЗСУ та автор петиції Юрій Гудименко. На його думку, є два шляхи розвитку даної ініціативи.

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"Якщо ми перейдемо до логіки, що це перший і останній крок на нашому шляху, то ефект буде значний, адже компанії, що працюють в Росії багато втратять на нашому ринку. За моїми підрахунками, в залежності від позиції, це від 30% до 90% прибутку", – повідомив Гудименко.

Але, за словами автора петиції, петиція може бути першим кроком на дуже важкому шляху, який має поставити всі іноземні компанії перед вибором – чи вони працюють з Росією й далі, чи вони працюють з усією іншою цивілізованою частиною світу. Після 8-9 місяців можна буде побачити, чи дає дана стратегія свої плоди.

Жодного шансу для обману

Військовий вважає, що логіка петиції дуже проста – щоб відповідною інформацією про бренд маркувався і сам продукт, і полиці, на яких він продається в магазині. Це потрібно для того, щоб у продавця не було жодного шансу обійти законодавство, а покупець отримував повну інформацію.

Покупцю в сучасній Україні важливо не лише те, з чого цей товар зроблено, а і те, чи допомагає він своєю покупкою нищити свою власну країну,

– вважає військовослужбовець ЗСУ.

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Злочинна співпраця

Юрій Гудименко впевнений, що варто розглядати цю історію, як стратегію, тому що він не хоче, щоб в Росії залишалося щось від цивілізації.

"Я впевнений, що ми маємо надати росіянам шанс жити згідно з нормами та принципів, які їм подобаються – з лаптями, балалайками, ведмедями, але без Pepsi, Nike, Adidas, мила, нормальної води і всього, що дає нам всесвітня культура", – поділився автор петиції.

Військовий розповів, що міжнародні компанії, які працюють в Росії, не тільки платять податки, які потім йдуть на російську армію. Вони вимушені згідно з російським законодавством і внутрішнім принципам мобілізувати власних працівників.

Компанії, які зараз працюють в Росії, повинні глибоко співпрацювати з цим терористичним режимом,

– пояснив Гудименко.

Міжнародний розвиток

Військовий хотів би, щоб на міжнародному ринку ініціатива розвивалася двома шляхами. Перший – щоб самі споживачі відмовлялися від покупок у брендів, які працюють в Росії. Другий – щоб тиск йшов зверху через можливі санкції.

"Тут ми маємо співпрацювати через НАЗК з іноземними урядами, які створюють санкційні списки. І я впевнений, що ми можемо цього добитися, якщо буде злагоджена співпраця громадянського суспільства і української влади", – запевнив військовий ЗСУ,

Слово за урядом

За словами автора, протягом 10 днів Офіс президента має відповісти на петицію і запропонувати наступні кроки. Скоріше за все, її передадуть до Кабінету міністрів.

Знадобиться наша спільна допомога у тому, щоб сформувати правильний шлях для іноземних брендів. А правильний шлях нам давно відомий – за російським воєнним кораблем,

– підсумував Юрій Гудименко.

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