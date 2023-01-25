В Украине могут начать маркировать товары зарабатывающих в России брендов: в чем суть инициативы

Петиция о маркировке товаров брендов, работающих в России, набрала более 30 тысяч подписей. В будущем инициатива может выйти на международный уровень.

Об этом в эфире 24 Канала заявил историк, военнослужащий ВСУ и автор петиции Юрий Гудименко. По его мнению, существует два пути развития данной инициативы.

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"Если мы пойдем по логике, что это первый и последний шаг на нашем пути, то эффект будет значителен, ведь компании, работающие в России, много потеряют на нашем рынке. По моим подсчетам, в зависимости от позиции, это от 30% до 90 % прибыли", – сообщил Гудименко.

Но, по словам автора, петиция может быть первым шагом на очень тяжелом пути, который должен поставить все иностранные компании перед выбором – работают ли они с Россией и дальше, или они работают со всей другой цивилизованной частью мира. После 8 – 9 месяцев можно будет увидеть, дает ли данная стратегия свои плоды.

Никакого шанса для обмана

Военный считает, что логика петиции очень проста – чтобы соответствующей информацией о бренде маркировался и сам продукт, и полки, на которых он продается в магазине. Это нужно для того, чтобы у продавца не было шанса обойти законодательство, а покупатель получал полную информацию.

Покупателю в современной Украине важно не только то, из чего этот товар сделан, но и то, помогает ли он своей покупкой уничтожать свою собственную страну,

– считает военнослужащий ВСУ.

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Преступное сотрудничество

Юрий Гудименко уверен, что следует рассматривать эту историю как стратегию, потому что он не хочет, чтобы в России оставалось что-то от цивилизации.

"Я уверен, что мы должны предоставить россиянам шанс жить согласно нормам и принципам, которые им нравятся – с лаптями, балалайками, медведями, но без Pepsi, Nike, Adidas, мыла, нормальной воды и всего, что дает нам мировая культура", – поделился автор петиции.

Военный рассказал, что работающие в России международные компании не только платят налоги, которые затем идут на российскую армию. Они вынуждены согласно российскому законодательству и внутренним принципам мобилизовать своих работников.

Компании, которые сейчас работают в России, должны глубоко сотрудничать с этим террористическим режимом.

– объяснил Гудименко.

Международное развитие

Военный хотел бы, чтобы на международном рынке инициатива развивалась двумя путями. Первый – чтобы сами потребители отказывались от покупок у работающих в России брендов. Второй – чтобы давление шло сверху из-за возможных санкций.

"Здесь мы должны сотрудничать через НАПК с иностранными правительствами, которые создают санкционные списки. И я уверен, что мы можем этого добиться, если будет согласовано сотрудничество гражданского общества и украинской власти", – заверил военный ВСУ,

Слово за правительством

По словам автора, в течение 10 дней Офис президента должен ответить на петицию и предложить следующие шаги. Скорее всего, ее передадут Кабинету министров.

Понадобится наша общая помощь для того, чтобы сформировать правильный путь для иностранных брендов. А правильный путь нам давно известен – за российским военным кораблем,

– подытожил Юрий Гудыменко.

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