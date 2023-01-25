Если после аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе правительства стран Балтии по многим юридическим причинам не могли предоставлять Украине тяжелое вооружение, в 2022 году ситуация изменилась. Когда страны-производители гаубиц, САУ и орудий разблокировали поставки своих "товаров" для Киева, Литва, Латвия и Эстония сразу же начали перебрасывать нашим вооруженным силам максимум, который могли.

Смотрите также Россия высылает посла Эстонии, а Латвия сама снижает уровень дипломатического представительства

Конечно, с одной стороны балтийские страны поступали так, потому что четко осознавали, что в случае поражения Украины они станут следующими жертвами Кремля. Впрочем, упрекнуть эстонцев, латышей и латышей в том, что их помощь не является искренней и нацелена исключительно на решение собственных проблем, никак нельзя. Ведь каждая переданная единица техники является для них серьезным ослаблением собственного оборонного потенциала.

Латвия и Эстония отдали больше, чем кто-либо

Если сравнивать предоставление военной помощи Украине в ВВП государств-доноров, именно Эстония и Латвия являются несомненными лидерами этого рейтинга. Помощь Эстонии по состоянию на 24 января 2023 года достигла отметки в более 1% валового внутреннего продукта. Помощь Латвии также перевалила за этот показатель, а вот Литва просто имеет больший ВВП, поэтому поставки оружия от нее не меньше по объему, но не столь обременяют экономику страны.



Сравнение военной помощи Украине в процентах от ВВП / инфографика Forbes

Обратите внимание! Кроме непосредственно снабжения оружием и снарядами, страны Балтии стали для Украины адвокатом как на просторах ЕС, так и в мире в целом. Именно эти государства стали своеобразным локомотивом и примером для других во многих сферах борьбы с Россией.



Они среди первых признали Россию страной-террористом, а также в официальных документах отметили, что действия россиян являются геноцидом против украинцев. Правительства стран Балтии быстро после начала полномасштабной войны прекратили принимать граждан России и заморозили активы страны-агрессора.

Кроме того, дипломаты этих стран постоянно лоббировали введение против Кремля дополнительных санкций и предоставление нашим силам обороны мощного оружия и в максимальных количествах.

Так, когда правительство Германии в очередной раз попыталось "пробежать между каплями воды в ливень" с разрешением на передачу Украине танков Leopard, эстонцы решили еще раз продемонстрировать миру, как нужно помогать. Посол Кайма Кууск объявил о том, что его страна передаст нашим защитникам вообще все гаубицы калибра 155 миллиметров. Мол, чтобы у других стран не нашлось оправданий, почему они не способны передать оружие Киеву. Такой поступок, следует отметить, действительно поставил много стран в довольно неудобное положение, а также заставил россиян биться в истерике.

Какой была реакция Кремля

В России от подобных новостей произошел невероятный пожар. Потому что Путин и его адепты вообще не считают ни одну из стран Балтии суверенной, а тут оказывается, что очередная ошибка истории активно провоцирует все цивилизованные страны закапывать российских оккупантов в землю.

Но хуже всего для Москвы в этой ситуации то, что она не способна даже на какую-либо более-менее серьезную провокацию для наказания "враждебной страны". Потому что вся ее армия тонет в Украине и терпит фиаско, а нападать даже на такие маленькие страны НАТО Путин пока просто не способен.

Вот и пришлось россиянам придумывать "жестокое наказание" посредством отзыва своего посла из Таллинна и высылать из страны эстонского. Конечно, почти все сознательные эстонцы из России уже давно уехали, так что страдать от понижения уровня дипломатических отношений там вряд ли будут. А вот о россиянах такого не скажешь, потому что многие псевдолибералы бежали именно в страны Балтии. Теперь их связи со шпионами-дипломатами будут несколько усложнены. В тот же день латвийцы также объявили российскому послу о необходимости вернуться домой до 24 февраля, что лишь добавило страданий бункерному фюреру. Впрочем, на этом показательное унижение кремлевских имперцев не кончилось.

Привет Кенинсбергу и Балтийскому флоту

Решив окончательно показать россиянам, где их место, в Таллинне заговорили о введении в Финском заливе так называемой прилегающей зоны, что буквально привело к истерике в Кремле. Россияне, которые через призму своих имперских мыслей не способны осознать ничего о равенстве между народами, сейчас бессильны. Удар был настолько унизительным и мощным, что даже печальная мантра пропагандистов о ядерном пепеле не смогла его смягчить.

Ведь Эстония может сыграть с россиянами в их любимую гибридную игру. При этом россияне будут мальчиками для битья, но ничего, кроме как пожаловаться на "русофобию", сделать не смогут.

Фактически введение Таллинном прилегающей зоны будет означать почти полный контроль над российским судоходством. Эстония может сделать с Россией то же, что Кремль раньше делал в Азовском море. Только с той разницей, что россияне отрезали Украину от возможности проходить через Керченский пролив в нарушение всех международных законов. Эстонцы же издеваются над бункерным фюрером вполне законно и показательно.

Поскольку в самой узкой точке Финского залива расстояние между островами Найссаар и Мякилуото составляет чуть более 19 морских миль, а ширина прилегающей зоны достигает 24, эстонская береговая охрана может производить осмотр всех кораблей, идущих по международным водам залива. И за любое, даже формальное нарушение запрещать судам проходить дальше в Балтийское море. Или заходить в порты в Крондштадте, Усть-Луге или Санкт-Петербурге. А если россияне откажутся от проверок, им вообще могут закрыть залив.



Прилегающая морская зона Эстонии может полностью перекрыть для россиян Финский залив / скриншот из Google maps

Отдельный привет можно передать той части Балтийского флота, которая в случае одобрения Эстонией такого решения сможет проводить парады разве что от Питера до Выборга. Ну и, конечно же, особенно весело может быть жителям Кенинсберга, которые существуют в руинах и почти не общаются с материковой Россией.

Из-за отсутствия железнодорожного сообщения как такового и дороговизны воздушного, Кремль обеспечивает Кенигсберг именно по морскому пути. В случае же введения близлежащей зоны делать это придется в обход – через Баренцево, Норвежское и Северное моря. А это невероятно повысит себестоимость доставки любых товаров.

Кроме того, это сверхмощно ударит по экспорту российской нефти. Потому что вывозить танкерами свои энергоносители через порт Приморска будет просто невозможно, а россияне вообще ничего не смогут с этим поделать.