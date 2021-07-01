В Україні офіційно запрацював ринок землі: відбулась пресконференція

В Україні запрацював вільний ринок сільськогосподарської землі. З нагоди цього 1 липня у Києві відбулась пресконференція.

В ній взяв участь міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко та представники ще кількох міністерств України. Загалом запровадження ринку землі поділили на 3 етапи. На першому – не передбачений дозвіл на купівлю землі іноземцями, це стане можливим лише після проведення референдуму.

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Старт інформаційної роботи щодо ринку землі

Під час пресконференції звернули увагу на те, що кожного року від продажу сільськогосподарської землі ВВП отримуватиме 1% плюс – можливо, це збільшуватимесь надалі. Водночас закликів до продажу землі не було.

Також мовилося про те, що увесь софт вже підготували до відкриття ринку землі, що занесено у бази даних. Зокрема, внесли інформацію й про тих осіб, що не зможуть купувати землю.

"Станом на 11 ранку (1 липня – 24 канал) зареєстровано в реєстрі щодо землі сільськогосподарського призначення вже 11 нових угод. Я не певен поки що, що це підмораторна земля, яка раніше не дозволялась продажу, але це вже точно угоди зі землею сільськогосподарського призначення, які вже укладені після зняття мораторію", – сказав міністр юстиції Денис Малюська.

Купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть фізичні особи, громадяни України, проте мовитиметься про не більше, ніж 100 гектарів в одні руки.

Згідно з інформацією міністра аграрної політики Романа Лещенка, якщо в особи є певні перестороги й вона справді хоче продати землю, то треба звернутись до нотаріуса, їм вже почали давати настанови щодо роботи з відкритим ринком землі. З липня 2021 року вже посилюватимуть інформаційну роботу щодо відповідних механізмів.

Відбулась пресконференція з нагоди старту ринку землі: дивіться відео

"Коли ми на рівні закону встановили обмін даних між всіма реєстрами в країні, а в першу чергу – реєстр речових прав на рухоме майно та державний земельний кадастр, ми сьогодні будемо відстежувати всі ланцюги контрагентів, "сітки" людей, компаній. Ми це будемо оприлюднювати і показувати всій країні", – сказав роман Лещенко.

Що треба знати про відкриття ринку землі / Інфографіка 24 каналу

