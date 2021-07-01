В Украине официально заработал рынок земли: состоялась пресс-конференция

В Украине заработал свободный рынок сельскохозяйственной земли. По случаю этого 1 июля в Киеве состоялась пресс-конференция.

В ней принял участие министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко и представители еще нескольких министерств Украины. В целом введение рынка земли поделили на 3 этапа. На первом – не предусмотрено разрешение на покупку земли иностранцами, это станет возможно только после проведения референдума.

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Старт информационной работы касаемо рынка земли

Во время пресс-конференции обратили внимание на то, что каждый год от продажи сельскохозяйственной земли ВВП будет получать 1% плюс – возможно, это будет увеличиваться в дальнейшем. В то же время призывов к продаже земли не было.

Также говорилось о том, что весь софт уже подготовили к открытию рынка земли, что занесено в базы данных. В частности, внесли информацию и о тех лицах, которые не смогут покупать землю.

"По состоянию на 11 утра (1 июля – 24 канал) зарегистрированы в реестре относительно земли сельскохозяйственного назначения уже 11 новых соглашений. Я не уверен пока, что это подмораторная земля, которая ранее не разрешалась для продажи, но это уже точно сделки с землей сельскохозяйственного назначения, которые уже заключены после снятия моратория", – сказал министр юстиции Денис Малюська.

Покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения могут физические лица, граждане Украины, однако идет речь о не более чем 100 гектарах в одни руки.

Согласно информации министра аграрной политики Романа Лещенко, если у лица есть определенные предостережения и оно действительно хочет продать землю, то нужно обратиться к нотариусу, им уже начали давать наставления относительно работы с открытым рынком земли. С июля 2021 года уже будут усиливать информационную работу по соответствующим механизмам.

Состоялась пресс-конференция по случаю старта рынка земли: смотрите видео

"Когда мы на уровне закона установили обмен данных между всеми реестрами в стране, а в первую очередь – реестр вещных прав на движимое имущество и государственный земельный кадастр, мы сегодня будем отслеживать все цепочки контрагентов, "сетки" людей, компаний. Мы это будем обнародовать и показывать всей стране", – сказал Роман Лещенко.



Что нужно знать об открытии рынка земли / Инфографика 24 канала