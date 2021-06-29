Земельна реформа

З 1 липня 2021 року скасовується мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності. Купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть фізичні особи, громадяни України, проте не більше 100 гектарів в одні руки.

До теми Електронні аукціони запустять ринок землі: Зеленський підписав важливий закон

Що треба знати про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу

Продавати землю, яка перебуває у державній чи комунальній власності не можна. Іноземцям також ринок землі поки недоступний. Зате орендарі, які зараз орендують у селян їхні паї, матимуть переважне право на викуп, якщо домовляться із власником – і зійдуться в ціні.

Такі обмеження діятимуть 2,5 роки. Після цього на ринок землі зайдуть юридичні особи (компанії) зі змогою купувати 10 тисяч гектарів.

COVID-паспорти

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що вже з 1 липня в Україні почнуть видавати паспорти вакцинації. Такі вже діють у Євросоюзі. Поки не підтвердили, що все запрацює вчасно, але цілком ймовірно, що паспорти таки з'являться у липні.

Що таке COVID-паспорт Це сертифікат, який видаватимуть вакцинованим особам. Попередньо Україна готова запустити такі паспорти з 1 липня. За словами ексочільника МОЗ Максима Степанова, такий паспорт буде ідентичним до європейського. Україна і Європейський Союз досягли політичної згоди щодо взаємного визнання сертифікатів.

Крім того, українські паспорти вакцинації погодилися визнати Молдова, Угорщина та Туреччина. Наразі Україна домовляється про взаємне визнання з іншими країнами: Грузією, США та Ізраїлем. Ці паспорти дають змогу подорожувати у сусідні країни без здачі ПЛР-тесту чи проходження самоізоляції.

Але потрібно враховувати які вакцини визнають країни, куди збираєтеся їхати. До прикладу, у ЄС визнають вакцини такі компаній:

Moderna;

Pfizer/BioNTech;

Johnson & Johnson;

AstraZeneca.



Кіпр стане ще відкритіший для українців / Фото Unsplash

Кіпр, який з 1 липня полегшить умови в'їзду для вакцинованих туристів з України, окрім вище зазначених вакцин визнає ще Sputnik V, або Sinopharm (BBIBP COVID-19). Курортна країна не вимагатиме самоізолюватися після приїзду чи робити тест на коронавірус від вакцинованих туристів.

Підвищення пенсій

Мінімальні пенсії

З 1 липня завдяки підвищенню прожиткового мінімуму зростуть мінімальні пенсії – на 85 гривень. Відтак пенсіонери отримуватимуть щонайменше 1 854 гривні. Водночас зросте й надбавка за вислугу років – 18,54 гривні за кожен додатковий рік.

Виплати 75+

В той самий час пенсіонери віком від 75 років мали почати отримувати додаткові 400 гривень щомісячно. Однак збільшення пенсій перенесли через нестачу коштів у держбюджеті.

Ми перенесли. У нас недостатньо було трошечки ресурсу. Але головне було – зробити індексацію пенсій від березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму "75 плюс",

– заявила Лазебна.

Індексація пенсій

Зате у липні проведуть індексацію пенсій для мільйона пенсіонерів, яким пенсію призначено у 2018 – 2020 роках. Зазначимо, що з 1 березня вже провели індексацію для 8 мільйонів пенсіонерів – на 11%.

Прожитковий мінімум

З 1 липня прожитковий мінімум зросте на 105 гривень до 2 294 гривень.За категоріям прожитковий мінімум буде таким:

Для дітей віком до 6 років – 2 013 гривень;

Для дітей віком 6-18 років – 2 510 гривень;

Для працездатних осіб – 2 379 гривень;

Для осіб, які втратили працездатність – 1 854 гривні.

Детальніше Пенсії та соцвиплати у липні зростуть: прожитковий мінімум підвищився

Через це зростуть і виплати, прив’язані до прожиткового мінімуму:

Максимальна допомога по безробіттю зросте до 9 516 гривень. Нагадаємо, що мінімальна допомога під час карантину становить 1 000 гривень для тих, у кого менш як 6 місяців страхового стажу за останній рік, та 1 800 гривень для решти.

Зросте й розмір аліментів:

на дитину до 6 років потрібно платити мінімум 2 013 гривень (або 1 007 гривень, якщо офіційний дохід низький)

на дитину від 6 до 18 років мінімальний розмір аліментів складе 2 510 гривень (гарантований мінімум – 1 225 гривень).

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, також підвищиться:

на дітей віком до 6 років – 5 032 гривні;

на дітей віком 6-18 років – 6 275 гривень.

Соціальна допомога на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування складатиме 3,5 розміру прожиткового мінімуму:

на дітей до 6 років з інвалідністю – 7 045 гривень;

на дітей від 6 до 18 років – 8 785 гривень.

Тарифи на комунальні послуги

Нові тарифи на газ

Газопостачальники вже оприлюднили свої липневі місячні тарифи, що будуть діяти для тих, хто відмовився від річного тарифу на газ. Вартість одного кубометра блакитного палива українцям вартуватиме в межах від 7,99 до 13,30 гривні за кубометр газу.

Найнижчу ціну, серед компаній, що вже опублікували свої липневі тарифи, запропонував газопостачальник "ЙЕ енергія" – 7,99 гривні за кубометр газу, а найвищий тариф у компанії "Газпромпостач" – 13,30 гривень за кубометр газу.

Детальніше зі всіма тарифами радимо ознайомитися в нашому матеріалі Тарифи на газ у липні 2021 року: яка ціна у різних постачальників.

Тарифи на електроенергію

Українці сплачують 1,68 гривні за кіловат-годину електроенергії. Цей тариф мав діяти лише до 1 липня, але Кабмін вирішив його продовжити щонайменше на місяць допоки розробляють нову модель.

Ймовірно, вже з 1 серпня в Україні діятимуть 4 тарифи в залежності від обсягів споживання електроенергії: до 100 кіловат-годин; 100 – 300; 300 – 500; від 500. Максимальний тариф може сягнути 3 гривень за 1 кіловат-годину.