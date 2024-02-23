Група міністрів на чолі зі Шмигалем сьогодні приїде на польський кордон, – Зеленський

Ситуація на польсько-українському кордоні досі залишається напруженою. Глава держави розповів, яке завдання поставив перед своїм урядом для її врегулювання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом із міністрами сьогодні, 23 січня, прибуде на кордон із Польщею. Про це повідомив Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Львові.

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"Ми готові робити кроки назустріч"

За словами глави держави, на кордон, де вже кілька тижнів відбуваються протести польських фермерів, прибудуть глава українського уряду та міністри, які відповідають за питання експорту, імпорту, товарообігу, логістику, інфраструктуру, за агропромисловий комплекс, а також керівники прикордонної служби.

Водночас президент зауважив, що не знає, чи приїдуть до кордону польські колеги. Завтра українська делегація бути не може, бо 24 лютого – друга річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ми сказали це відкрито, що ми готові з пропозиціями, з рішеннями, з кроками назустріч. Ми будемо готові до 24 бути на кордоні. І польська сторона буде чи не буде – мені це невідомо. Те, що ми кажемо, ми зазвичай намагаємося робити,

– заявив Зеленський.

Відносини важливі, але й правда теж

Президент наголосив, що цінує відносини із Польщею. Втім, на його думку, важливо також залишатися на боці правди.

Українське зерно не йде на ринок Польщі. За бажанням польської сторони. Ми знайшли нові шляхи. Але коли ми говоримо про транзит, то це трішки поза європейським законодавством. Ми готові й будемо робити все, щоб розв’язати це питання,

– зазначив Зеленський.

Окремо він подякував полякам, які від початку повномасштабної війни, надавали українцям величезну підтримку.

Крім того, Зеленський висловив вдячність українським виробникам сільськогосподарської продукції за розуміння ситуації. Глава держави зазначив, що наші фермери нічого самостійно не блокують попри ту несправедливість, з якою їм довелося зіштовхнутися. Адже їхні товари, які не пропускають на кордоні з Польщею, не йдуть на польський ринок, блокади зазнають ті продукти, які йдуть транзитом.

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