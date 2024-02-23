Группа министров во главе со Шмыгалем сегодня приедет на польскую границу, – Зеленский

Ситуация на польско-украинской границе до сих пор остается напряженной. Глава государства рассказал, какую задачу поставил перед своим правительством для ее урегулирования.

Премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с министрами сегодня, 23 января, прибудет на границу с Польшей. Об этом сообщил Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен во Львове.

Смотрите также Трудно вернуться к границам 1991 года только военным путем, – Зеленский

"Мы готовы делать шаги навстречу"

По словам главы государства, на границу, где уже несколько недель проходят протесты польских фермеров, прибудут глава украинского правительства и министры, которые отвечают за вопросы экспорта, импорта, товарооборота, логистику, инфраструктуру, за агропромышленный комплекс, а также руководители пограничной службы.

В то же время президент отметил, что не знает, приедут ли к границе польские коллеги. Завтра украинская делегация быть не может, потому что 24 февраля – вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину.

Мы сказали это открыто, что мы готовы с предложениями, с решениями, с шагами навстречу. Мы будем готовы к 24 быть на границе. И польская сторона будет или не будет – мне это неизвестно. То, что мы говорим, мы обычно стараемся делать,

– заявил Зеленский.

Отношения важны, но и правда тоже

Президент подчеркнул, что ценит отношения с Польшей. Впрочем, по его мнению, важно также оставаться на стороне правды.

Украинское зерно не идет на рынок Польши. По желанию польской стороны. Мы нашли новые пути. Но когда мы говорим о транзите, то это немного вне европейского законодательства. Мы готовы и будем делать все, чтобы решить этот вопрос,

– отметил Зеленский.

Отдельно он поблагодарил поляков, которые с начала полномасштабной войны оказывали украинцам огромную поддержку.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность украинским производителям сельскохозяйственной продукции за понимание ситуации. Глава государства отметил, что наши фермеры ничего самостоятельно не блокируют, несмотря на ту несправедливость, с которой им пришлось столкнуться. Ведь их товары, которые не пропускают на границе с Польшей, не идут на польский рынок, блокирует те продукты, которые идут транзитом.

Блокада границы: последние новости