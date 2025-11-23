Українська делегація розпочала роботу в Женеві

У неділю, 23 листопада, у Женеві відбуваються переговори щодо мирного плану для України. Українська делегація вже розпочала роботу.

Що зараз відбувається в Женеві?

Глава делегації Андрій Єрмак заявив, що провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером.

Далі також відбудеться зустріч із делегацією США.

Налаштовані дуже конструктивно. Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах,

– написав Єрмак.

За словами керівника ОП, делегація продовжує працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України.

Довідка. До складу делегації також увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський, начальник ГУР МО Кирило Буданов, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник голови СБУ Олександр Поклад та радник керівника ОП Олександр Бевз.