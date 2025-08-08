"Українська команда" передала партію дронів 21 полку безпілотних систем

"Українська команда" передала партію безпілотників бійцям 21 окремого полку безпілотних систем Третього армійського корпусу. Загалом з початку повномасштабного вторгнення волонтери відправили на передову майже 3500 БпЛА різних типів.

Про це йдеться на сторінці "Української команди" у фейсбуці, повідомляє 24 Канал.

"Передали чергову партію FPV-дронів 21 окремому полку безпілотних систем. Це достатньо новий підрозділ у складі Третього армійського корпусу. Але до нього увійшли досвідчені бійці, які пройшли бойовий шлях разом з усією бригадою. На початку повномасштабної війни вони захищали Київ, потім стримували ворога на Донеччині та Запорізькому напрямку. А зараз б'ють ворогів на Харківському напрямку", – повідомили в "Українській команді".

Полк безпілотних систем 3 армійського корпусу отримав партію FPV-дронів від "Української команди"

Як зазначив керівник "Української команди" Артур Палатний, з 2022 року волонтерський штаб відправив на передову вже майже 3500 БпЛА.

Сьогодні перевагу на полі бою визначають дрони. Завдяки вашій підтримці "Українська команда" відправила на передову вже майже 3,5 тисячі безпілотників різних типів. Нехай вони допоможуть нашим захисникам ще більш ефективно нищити ворога та збережуть життя,

– сказав Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" за час свого існування передала військовим та українцям, що постраждали від російської агресії, понад 1 750 тонн вантажів загальною вартістю майже пів мільярда гривень.