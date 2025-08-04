Про це повідомляється на фейсбук-сторінці волонтерського штабу, пише 24 Канал.

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Що відомо про це?

Передали чергову автівку – 12-тонник з гідробортом – бійцям 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Ці хлопці майже три з половиною роки знаходяться на передовій. Героїчно боронять Донбас. Жодного разу не були на повноцінній ротації,

– повідомляють в "Українській команді".

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний підкреслив важливість логістики для забезпечення боєздатності військових підрозділів.

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"Війна – це не тільки бойові зіткнення. Це щоденна логістика. Сподіваюсь, наша автівка стане надійним помічником бійцям 28 бригади у виконанні їхніх надскладних завдань і допоможе зберегти життя наших захисників", – зазначив Палатний.

Військовослужбовці 28 бригади відзначили, що ця допомога дуже важлива для них, і подякували "Українській команді" за постійну підтримку.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення передала на передову понад 90 одиниць автомобільної техніки.