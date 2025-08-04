Об этом сообщается на фейсбук-странице волонтерского штаба, пишет 24 Канал.

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Что известно об этом?

Передали очередную машину – 12-тонник с гидробортом – бойцам 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Эти ребята почти три с половиной года находятся на передовой. Героически защищают Донбасс. Ни разу не были на полноценной ротации,

– сообщают в "Украинской команде".

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный подчеркнул важность логистики для обеспечения боеспособности военных подразделений.

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"Война – это не только боевые столкновения. Это ежедневная логистика. Надеюсь, наша машина станет надежным помощником бойцам 28 бригады в выполнении их сверхсложных задач и поможет сохранить жизнь наших защитников", – отметил Палатный.

Военнослужащие 28 бригады отметили, что эта помощь очень важна для них, и поблагодарили "Украинскую команду" за постоянную поддержку.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения передала на передовую более 90 единиц автомобильной техники.