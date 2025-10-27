Під загрозою навіть найзахищеніші об'єкти Москви, – майор ЗСУ оцінив стан російської ППО

Вночі 27 жовтня під атакою українських дронів опинилася Москва. Столицю росіяни охороняють своїми найпотужнішими системами ППО, проте вони пропустили безпілотники. Окупанти намагалися їх збивати в районі Кремля за допомогою мобільних вогневих груп.

Начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТрО, майор Тарас Березовець в ефірі 24 Каналу пояснив, чому росіяни пропустили українські дрони до Москви. Також він припустив, у який спосіб вони спробують підсилити ППО, що захищає столицю Росії.

Як росіяни використовують українське ноу-хау?

Березовець зазначив, що Росія завжди приділяла особливу увагу захисту саме Москви.

Тому те, що українські дрони залітають на територію російської столиці свідчить про те, наскільки погіршилася ситуація з прикриттям неба взагалі в Росії. Якщо під загрозою навіть найзахищеніші об'єкти Москви, які росіяни не можуть прикрити, це означає, що ситуація у них дуже сумна,

– вважає майор.

Також українські дрони покращили свої здатності, на його думку, попри те, що російська ППО намагається будь-якими засобами знищити її. Насамперед йдеться про системи "Панцир-С1", якими росіяни захищають небо над Москвою, та комплекси С-300, С-400.

"Проте окупанти почали застосовувати українське ноу-хау, хоча вони завжди кричать, що є винахідниками усього і весь світ у них краде ідеї. Але ми побачили мобільну вогневу групу поблизу Кремля на знаному пікапі. Єдине, що там стояв не Browning, а російський "Печенег", який за своїми характеристиками поступається аналогічним зразкам, що є на озброєнні ЗСУ", – підкреслив начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТрО.

Які проблеми з російською ППО?

Водночас після атаки на Москву росіяни можуть посилити її захист додатковими системами ППО.

Якщо їм буде потрібно це зробити, то десь ППО доведеться послабити. Тому що на сьогодні росіяни не здатні виробляти таку кількість систем протиповітряної оборони, щоб компенсувати засоби ППО, які регулярно знищуються або мають певні технічні проблеми,

– наголосив він.

Тому посилюючи небо над Москвою, за його словами, їм доведеться знімати ці засоби з бойового чергування деінде. Передусім росіяни перекривають Москву, а також лінію боєзіткнення на фронті – саме там перебуває значна кількість засобів ППО, які регулярно знищуються нашими підрозділами.

Водночас російська ППО не дуже активно, на думку майора, еволюціонує, і багато країн взагалі відмовилася від російських систем.

Туреччина свого часу закупила у Росії комплекси С-400, що викликало скандал у відносинах із США. Пентагон навіть відмовив Туреччині у продажу надсучасних американських винищувачів F-35.

Проте пізніше стало відомо, що два дивізіони С-400, які придбала армія Туреччини, не виконують свого завдання, і вони були зняті з бойового чергування. Росіяни зраділи і захотіли відкупити їх назад. Однак, за його словами, Туреччина офіційно відмовила без жодних пояснень.

Це показує, що у росіян справді дуже погана ситуація. Вони не здатні виробляти навіть власні системи, які називають надсучасними, насамперед С-400,

– підкреслив Тарас Березовець.

Вже не кажучи, додав він, про те, щоб зробити більш ефективні засоби, які б відповідали сучасним реаліям війни.

Що відомо про атаку українських дронів на Москву?