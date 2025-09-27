Увечері 24 вересня під ударом перебував порт Туапсе у Краснодарському краї. Повідомляється, що порт атакували морські дрони. І не звичайні. Вони перевозили FPV-дрони на оптоволокні. Про це свідчать, зокрема, кадри, які активно поширюють у мережі росіяни.

Щонайменше з початку 2025 року українські морські дрони переносять FPV-дрони. Втім, атака на Туапсе стала першим відомим випадком, коли надводні дрони виступали у ролі носіїв FPV-дрони на оптоволокні, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

Дивіться також Над аеропортом у Нідерландах помітили невідомий дрон, – ЗМІ

Що відомо про нові українські надводні дрони?

Так, один із таких нових дронів став трофеєм окупантів. Саме відео з ним ширять у мережі.

Що налякало окупантів у Туапсе: дивіться відео

На цьому безпілотнику можна помітити чотири контейнери, в кожному з яких по одному FPV-дрону, оснащених котушкою з оптоволоконним кабелем.

Аналітики видання припускають, що для перенесення оптоволоконних безпілотників могла бути розроблена спеціальна модифікація дронів типу Sea Baby, призначена для виконання комбінованих ударів.

Це означає, що завдання для окупантів ускладнюється. Тепер противник буде змушений відбивати не тільки атаку морських дронів, а й атаку FPV-дронів, які за допомогою оптоволокна не піддаються дії засобам РЕБ.

Нагадаємо, що увечері 24 вересня вибухи та сирену почули мешканці Туапсе. Тамтешній губернатор закликав росіян залишити Центральну площу та пляжі міста.

Останні новини про українські дрони