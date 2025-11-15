Українські підрозділи вийшли з Нововасилівського на Запоріжжі
- Українські військові вийшли з Нововасилівського на Запоріжжі через інтенсивні штурми і обстріли з боку противника.
- Загалом, на Запорізькому напрямку відбулося майже 40 бойових зіткнень, внаслідок яких ворог втратив близько 300 чоловік і 58 одиниць техніки.
На Запоріжжі і півдні Дніпропетровщини противник не зменшує інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських обстрілів і вогневих ударів. З одного з населених пунктів Запорізької області довелося вивести українських захисників.
Йдеться про Нововасилівське. Про це пише 24 Канал з посиланням на Сили оборони Півдня України.
Дивіться також Росіяни продовжують концентрувати основні зусилля на Покровському напрямку, – Генштаб
Що відомо про ситуацію біля Нововасилівського в Запорізькій області?
Російська армія продовжує атакувати Олександрівський і Гуляйпільський напрямки, які проходять у Запорізькій області. За добу там відбулось майже 40 бойових зіткнень. На цих двох відрізках фронту окупанти штурмують українські позиції та намагаються просунутися вглиб української оборони.
Ворог втратив майже 300 солдатів з особового складу та 58 одиниць важкої та легкої техніки. Однак Сили оборони не можуть ризикувати життями бійців і надалі залишатися в Нововасилівському.
У зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також з метою збереження життя військовослужбовців відбулося виведення наших підрозділів з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції,
– йдеться в повідомленні.
Наразі на Півдні України тривають заходи блокування ворожого просування, українські захисники продовжують завдавати комбінованого вогневого ураження по окупантах.
Українці вийшли з Нововасилівського в Запорізькій області: карта
Яка зараз ситуація на фронті?
За минулу добу на всіх напрямках фронту загалом відбулося 265 бойових зіткнень. Понад 100 ворожих атак зафіксовано на Покровському напрямку. Водночас росіяни продовжують штурмувати населені пункти Донеччини та Запорізької області.
Українські сили нещодавно просунулися на північ від Піщаного, що біля Куп'янська, на північний схід від Борової, в Дробишевому (північний захід від Лимана) й центральній частині Ступочок поблизу Костянтинівки.
Геолокаційні кадри підтверджують просування ворога на півночі та сході Покровська, а також у південній частині Мирнограда.
Російські війська активізували наступальні дії на Гуляйпільському, Великомихайлівському та Покровському напрямках, використовуючи погіршення погоди.