Українські підрозділи вийшли з Нововасилівського на Запоріжжі

На Запоріжжі і півдні Дніпропетровщини противник не зменшує інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських обстрілів і вогневих ударів. З одного з населених пунктів Запорізької області довелося вивести українських захисників.

Йдеться про Нововасилівське. Про це пише 24 Канал з посиланням на Сили оборони Півдня України.

Що відомо про ситуацію біля Нововасилівського в Запорізькій області?

Російська армія продовжує атакувати Олександрівський і Гуляйпільський напрямки, які проходять у Запорізькій області. За добу там відбулось майже 40 бойових зіткнень. На цих двох відрізках фронту окупанти штурмують українські позиції та намагаються просунутися вглиб української оборони.

Ворог втратив майже 300 солдатів з особового складу та 58 одиниць важкої та легкої техніки. Однак Сили оборони не можуть ризикувати життями бійців і надалі залишатися в Нововасилівському.

У зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також з метою збереження життя військовослужбовців відбулося виведення наших підрозділів з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції,

– йдеться в повідомленні.

Наразі на Півдні України тривають заходи блокування ворожого просування, українські захисники продовжують завдавати комбінованого вогневого ураження по окупантах.

Українці вийшли з Нововасилівського в Запорізькій області: карта

Яка зараз ситуація на фронті?