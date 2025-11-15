Укр Рус
15 листопада, 13:23
Українські підрозділи вийшли з Нововасилівського на Запоріжжі

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Українські військові вийшли з Нововасилівського на Запоріжжі через інтенсивні штурми і обстріли з боку противника.
  • Загалом, на Запорізькому напрямку відбулося майже 40 бойових зіткнень, внаслідок яких ворог втратив близько 300 чоловік і 58 одиниць техніки.

На Запоріжжі і півдні Дніпропетровщини противник не зменшує інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських обстрілів і вогневих ударів. З одного з населених пунктів Запорізької області довелося вивести українських захисників.

Йдеться про Нововасилівське. Про це пише 24 Канал з посиланням на Сили оборони Півдня України.

Що відомо про ситуацію біля Нововасилівського в Запорізькій області?

Російська армія продовжує атакувати Олександрівський і Гуляйпільський напрямки, які проходять у Запорізькій області. За добу там відбулось майже 40 бойових зіткнень. На цих двох відрізках фронту окупанти штурмують українські позиції та намагаються просунутися вглиб української оборони. 

Ворог втратив майже 300 солдатів з особового складу та 58 одиниць важкої та легкої техніки. Однак Сили оборони не можуть ризикувати життями бійців і надалі залишатися в Нововасилівському.

У зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також з метою збереження життя військовослужбовців відбулося виведення наших підрозділів з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції, 
– йдеться в повідомленні.

Наразі на Півдні України тривають заходи блокування ворожого просування, українські захисники продовжують завдавати комбінованого вогневого ураження по окупантах.

Українці вийшли з Нововасилівського в Запорізькій області: карта

Яка зараз ситуація на фронті?

  • За минулу добу на всіх напрямках фронту загалом відбулося 265 бойових зіткнень. Понад 100 ворожих атак зафіксовано на Покровському напрямку. Водночас росіяни продовжують штурмувати населені пункти Донеччини та Запорізької області.

  • Українські сили нещодавно просунулися на північ від Піщаного, що біля Куп'янська, на північний схід від Борової, в Дробишевому (північний захід від Лимана) й центральній частині Ступочок поблизу Костянтинівки.

  • Геолокаційні кадри підтверджують просування ворога на півночі та сході Покровська, а також у південній частині Мирнограда.

  • Російські війська активізували наступальні дії на Гуляйпільському, Великомихайлівському та Покровському напрямках, використовуючи погіршення погоди.