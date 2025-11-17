Це серйозна проблема: як тотальний блекаут у Донецьку зіпсує плани росіян

На тимчасово окупованій частині Донеччини ввечері стався масштабний блекаут. Близько 22:00 у Донецьку та кількох навколишніх містах одночасно зникло світло після ймовірної атаки дронами на підстанцію.

Військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу пояснив, що такий удар покликаний вдарити по прифронтовій логістиці російських військ на Донецькому напрямку. Він вважає, що блекаут у промислових містах та на залізниці стане для противника серйозною проблемою.

Блекаут у Донецьку як удар по логістиці Росії

Масштабне відключення світла на окупованій Донеччині вдарило по тиловій інфраструктурі російських військ. Після ймовірної атаки дронами на підстанцію без електрики залишилися Донецьк, Ясинувата, частина Макіївки, Горлівка та Єнакієве. Перебої з живленням ускладнюють роботу підприємств і транспортних вузлів, які забезпечують постачання техніки та боєприпасів.

Такий удар призначений для того, щоб вплинути на прифронтову і середню смугу логістики противника на Донецькому напрямку. Це серйозний виклик для них, серйозна проблема, яку вони не зможуть швидко вирішити,

– зазначив Тимочко.

Відключення світла б'є насамперед по залізниці, що є ключовим елементом російської логістики. Без стабільного електропостачання важче рухати військові ешелони та підтримувати інтенсивність боїв. Це змушує окупантів витрачати ресурс на відновлення інфраструктури замість посилення угруповання на передовій.

Як індустріальний вузол Донецька працює на війну?

Донецьк, Горлівка, Ясинувата та навколишні промзони перетворилися для окупантів на великий тиловий район. Тут розташовані шахти, заводи та підприємства, поруч з якими росіяни облаштували склади боєприпасів, ремонтні бази і місця розміщення підрозділів.

Це величезний індустріальний парк Донецьк, Горлівка, Ясинувата – логістичний центр постачання, підтримки і складування російських військ,

– пояснив військовий оглядач.

Саме з цього району противник підживлює угруповання на Донецькому напрямку та намагається розвивати наступ, зокрема у бік Краматорська і Слов'янська. Близькість до лінії фронту і розгалужена інфраструктура роблять цей вузол одним з ключових для російської логістики на Донеччині.

Чому удари по окупованій Донеччині не є випадковими?

Удар по підстанції та інфраструктурі на окупованих територіях вписується в загальну логіку війни. Йдеться про українські міста, які росіяни використовують як тиловий майданчик для наступу, тож прицільні влучання по логістиці змушують противника втрачати ресурс ще до лінії фронту.

Нічого дивного тут немає, тому що це українські території, окуповані території. Ми знаємо, де противника можна підловити і змусити його втрачати той потенціал, який він хотів би витратити на лінії фронту,

– наголосив Тимочко.

Такі операції послаблюють спроможність російських військ підтримувати наступальні дії на Донецькому напрямку. Частину сил і часу їм доводиться спрямовувати не на бої, а на відновлення критичної інфраструктури та налагодження нових логістичних маршрутів.

