25 вересня, 07:44
Українські військові збили ворожий Су-34

Маргарита Волошина

На Запорізькому напрямку українським військовим вдалося збити російський літак Су-34. Він брав участь в атаках противника на обласний центр та область.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Там розповіли подробиці, які відомі на цей момент.

Дивіться також Ліквідовано майже 1000 окупантів та збито літак: втрати ворога на 25 вересня 

Що відомо про збиття російського Су-34?

За даними Повітряних сил, орієнтовно 04:00 у четвер, 2025 року, українські сили збили російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по Запоріжжю із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Збито ворожий Су-34, 
– ідеться у повідомленні.

Наразі додаткової інформації стосовно збиття літака противника не вказують. 

Довідково. Су-34 – це радянський винищувач-бомбардувальник, призначений для точних ударів по наземних цілях у тактичній глибині та боротьби з повітряними цілями. Він може нести великий арсенал авіабомб, а також ракети класу "повітря-повітря".

Інші втрати Росії серед авіації

  • Днями на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" уразили два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Відомо, що це стало першим в історії.
  • Ще раніше на авіабазі окупантів у Гвардійському, неподалік Сімферополя, було успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8. Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів.

 