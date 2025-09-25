Українські військові збили ворожий Су-34
На Запорізькому напрямку українським військовим вдалося збити російський літак Су-34. Він брав участь в атаках противника на обласний центр та область.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Там розповіли подробиці, які відомі на цей момент.
Що відомо про збиття російського Су-34?
За даними Повітряних сил, орієнтовно 04:00 у четвер, 2025 року, українські сили збили російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по Запоріжжю із застосуванням керованих авіаційних бомб.
Збито ворожий Су-34,
– ідеться у повідомленні.
Наразі додаткової інформації стосовно збиття літака противника не вказують.
Довідково. Су-34 – це радянський винищувач-бомбардувальник, призначений для точних ударів по наземних цілях у тактичній глибині та боротьби з повітряними цілями. Він може нести великий арсенал авіабомб, а також ракети класу "повітря-повітря".
Інші втрати Росії серед авіації
- Днями на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" уразили два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Відомо, що це стало першим в історії.
- Ще раніше на авіабазі окупантів у Гвардійському, неподалік Сімферополя, було успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8. Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів.