На Запорізькому напрямку українським військовим вдалося збити російський літак Су-34. Він брав участь в атаках противника на обласний центр та область.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Там розповіли подробиці, які відомі на цей момент.

Що відомо про збиття російського Су-34?

За даними Повітряних сил, орієнтовно 04:00 у четвер, 2025 року, українські сили збили російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по Запоріжжю із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Збито ворожий Су-34,

– ідеться у повідомленні.

Наразі додаткової інформації стосовно збиття літака противника не вказують.

Довідково. Су-34 – це радянський винищувач-бомбардувальник, призначений для точних ударів по наземних цілях у тактичній глибині та боротьби з повітряними цілями. Він може нести великий арсенал авіабомб, а також ракети класу "повітря-повітря".

