25 сентября, 07:44
Украинские военные сбили вражеский Су-34

Маргарита Волошина

На Запорожском направлении украинским военным удалось сбить российский самолет Су-34. Он участвовал в атаках противника на областной центр и область.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Там рассказали подробности, которые известны на данный момент.

Что известно о сбитии российского Су-34?

По данным Воздушных сил, ориентировочно 04:00 в четверг, 2025 года, украинские силы сбили российский самолет Су-34, который осуществлял террористические атаки по Запорожью с применением управляемых авиационных бомб.

Сбит вражеский Су-34, 
– говорится в сообщении.

Сейчас дополнительной информации относительно сбития самолета противника не указывают.

Справочно. Су-34 – это советский истребитель-бомбардировщик, предназначен для точных ударов по наземным целям в тактической глубине и борьбы с воздушными целями. Он может нести большой арсенал авиабомб, а также ракеты класса "воздух-воздух".

Другие потери России среди авиации

  • На днях на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поразили два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Известно, что это стало первым в истории.
  • Еще раньше на авиабазе оккупантов в Гвардейском, неподалеку Симферополя, были успешно поражены два вражеских вертолета Ми-8. Ориентировочная стоимость выведенных из строя вертолетов составляет от 20 до 30 миллионов долларов.

 