"Засіб виходу з глухого кута": наскільки українські засоби РЕБ дійсно є переломними у війні

Росіяни у ніч на 13 січня завдали чергового комбінованого удару по України. Ворог застосував 40 повітряних цілей різного типу, з яких понад 20 – не досягли своїх цілей внаслідок активної протидії засобами РЕБ.

В етері 24 Каналу військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман оцінив роль радіоелектронної боротьби в російсько-українській війні. Зауважимо, в Інституті вивчення війни повідомили, що таке ефективне застосування засобів РЕБ стало переломним моментом.

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Як на ворожі обстріли вплине українська РЕБ

Тема радіоелектронної боротьби з обох сторін займає одне з перших місць. Неспроста генерал Валерій Залужний у своїй статті щодо того, яким шляхом можна виходити з глухого кута в цій війні, підкреслив тему РЕБ, зокрема систему "Покрова".

У загальному доступі мало інформації про загальнодержавну систему РЕБ "Покрова". Проте відомо, що її основне завдання полягає здійснення підміни супутникового радіонавігаційного поля ("спуфінгу"). Це означає, що всі системи, що користуються супутниковою навігацією, просто не працюватимуть, коли активована РЕБ "Покрова".

На думку військового експерта з Ізраїлю, поки зарано говорити про перелом у війні, адже Україна вперше ліквідувала близько 20 ракет засобами РЕБ. Важливо, щоб це мало системний ефект, тому що одноразове застосування ще ні про що не говорить.

Треба підкреслити, що засоби РЕБ не можуть повністю ліквідувати всі системи наведення ракет, наприклад, якщо навіть вдається заглушити супутникову систему наведення, то ракета може йти по інших системах,

– мовив Гендельман.

Проте у будь-якому випадку радіоелектронна боротьба ускладнює орієнтування, але навіть якщо повітряна ціль збилася з курсу, то вона не зникає в повітрі й кудись все ж таки впаде. Наприклад, якщо це буде в житловій місцевості, то наслідки можуть бути трагічні. Користь у тому, що, можливо, повітряна ціль не досягне мети.

"З одного разу жодних висновків зробити не можна, тож подивимося, як це діятиме під час наступних атак, які, найімовірніше, будуть. Навряд чи росіяни відразу ж припинять ракетні обстріли", – додав військовий експерт з Ізраїлю.

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