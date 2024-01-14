Під час ракетної атаки 13 січня Сили оборони Півдня відпрацювали по 4 повітряних цілях. Ракети збивали у трьох регіонах України.
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Уламки впали на будинок
Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 2 ракети типу Х-101/555 на Миколаївщині.
Уламки одної з них впали на житловий будинок в Баштанському районі. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. На щастя, ніхто не постраждав.
️Крім цього, ще по одній ракеті подібного класу знищено на Дніпропетровщині і Кіровоградщині.
2 протирадіолокаційні ракети Х-31П, які ворог спрямував по Миколаївщині, вийшли з ладу вже в повітрі. Руйнувань і постраждалих немає.
Робота сил протиповітряної оборони потрапила на відео. На кадрах можна побачити, як наші оборонці неба знищують ворожі ракети, які Росія спрямувала по нашій території.
Як на Півдні збивали ракети: дивіться відео
Росія атакує Україну ракетами
- Російська армія 13 січня завдала ракетного удару по місту Шостка Сумської області. Внаслідок терористичної атаки поранено жінку. Також вибухова хвиля пошкодила понад два десятки будинків. Правоохоронці наразі фіксують наслідки російської атаки по Сумщині.
- На жаль, цього дня були влучання у Дніпрі. Очільник Дніпропетровської ОВА розповів, що обійшлося без постраждалих. Він також подякував українським захисникам, які збили значну частину цілей, які летіли по нашій території.
- Зранку 13 січня у Чернігові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. У місті працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Раніше командування Повітряних сил попереджало про пуски ракет у напрямку міста.