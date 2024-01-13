Також вибухова хвиля пошкодила понад два десятки будинків. Правоохоронці наразі фіксують наслідки російської атаки по Сумщині.

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Деталі удару по Шостці

Вранці 13 січня росіяни здійснили удар по місту Шостка Сумської області. За попередніми даними ворог використав надзвукові крилаті ракети Х-22.

Унаслідок атаки окупантів отримала поранення 47-річна цивільна жінка. Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 26 будинків,

– зазначили у Сумській прокуратурі.

Наразі правоохоронці документують наслідки обстрілів окупантів. Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки російського удару по Шостці: фото обласної прокуратури

Що відомо про російську атаку

Російська армія 13 січня завдала комбінованої атаки по Україні з застосуванням різних типів озброєння. Ворог випустив 40 засобів повітряного нападу, а саме:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400;

3 ударні БпЛА "Шахед";

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

6 крилатих ракет Х-22;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П;

4 керовані авіаційні ракети Х-59.

Повітряним Силам вдалося збити 8 ворожих цілей – 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 і ще 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Також ще понад 20 повітряних цілей, які не ввійшли у статистику збитих, не досягли своїх цілей. Повідомляється, що вони або впали в полі, або вибухнули у повітрі, або були збиті з курсу РЕБ. У Повітряних Силах зазначили, що російські ракети стають менш якісними.