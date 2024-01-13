Также взрывная волна повредила более двух десятков домов. Правоохранители фиксируют последствия российской атаки по Сумщине.

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Детали удара по Шостке

Утром 13 января россияне нанесли удар по городу Шостка Сумской области. По предварительным данным, враг использовал сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22.

В результате атаки оккупантов получила ранение 47-летняя гражданская женщина. Взрывной волной повреждено по меньшей мере 26 домов,

– отметили в Сумской прокуратуре.

Правоохранители документируют последствия обстрелов оккупантов. Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия российского удара по Шостке: фото областной прокуратуры

Что известно о российской атаке

Российская армия 13 января нанесла комбинированную атаку по Украине с применением различных типов вооружения. Враг выпустил 40 средств воздушного нападения, а именно:

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400;

3 ударных БпЛА "Шахед";

6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

6 крылатых ракет Х-22;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Воздушным Силам удалось сбить 8 вражеских целей – 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и еще 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Также еще более 20 воздушных целей, не вошедших в статистику сбитых, не достигли своих целей. Сообщается, что они либо упали в поле, либо взорвались в воздухе, либо были сбиты с курса РЭБ. В воздушных силах отметили, что российские ракеты становятся менее качественными.