Спалахнув одноповерховий житловий будинок. Про це розповів очільник Миколаївської ОВА, передає 24 Канал.

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Горів житловий будинок

Віталій Кім зазначив, що 13 січня в результаті збиття ворожої ракети уламки впали в межах житлового сектору в Баштанському районі. Загорівся будинок.

Пожежа була оперативно ліквідована. Постраждалих немає,

– додав чиновник.

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