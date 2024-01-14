Спалахнув одноповерховий житловий будинок. Про це розповів очільник Миколаївської ОВА, передає 24 Канал.
Усе, що відомо Атака по Україні 13 січня: ворог атакував "Кинджалами", є пошкодження
Горів житловий будинок
Віталій Кім зазначив, що 13 січня в результаті збиття ворожої ракети уламки впали в межах житлового сектору в Баштанському районі. Загорівся будинок.
Пожежа була оперативно ліквідована. Постраждалих немає,
– додав чиновник.
Зверніть увагу "Кинджали" летять бозна-куди: у Повітряних силах натякнули, що в Росії проблеми з ракетами
Скільки ворожих ракет збили 13 січня
- Окупанти використали для атаки 40 засобів повітряного нападу. Зокрема, "Шахеди", балістику, керовані авіаційні, крилаті, аеробалістичні та зенітні керовані ракети.
- Наша ППО збила 7 крилатих та 1 керовану авіаційну ракету.
- Втім, ще понад 20 російських засобів повітряного нападу, які не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей завдяки активній протидії засобами РЕБ.
- До речі, у Повітряних силах натякнули, що в окупантів проблеми з "Кинджалами". Мовляв, "не імєющіє аналогов" ракети стають дедалі гіршими й летять бозна-куди.