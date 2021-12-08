За приховане майно – кримінальна відповідальність: олігархів зобов'яжуть подавати декларації

Президент Володимир Зеленський 5 листопада невідкладно підписав ухвалений Верховною Радою закон про деолігархізацію. Документ зобов'яже подавати електронні декларації про майно.

Водночас за спробу приховати власність олігархам загрожуватиме кримінальна відповідальність. Про це повідомив заступник голови Нацагентства зі запобігання корупції Іван Пресняков.

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В олігархів на подачу декларації буде 10 днів з моменту включення до реєстру РНБО. На цих осіб поширюватимуться вимоги щодо декларування, а також відповідальність за їх порушення: адміністративна або кримінальна,

– сказав він.

За його словами, реєстр НАЗК готовий для включення у нього декларацій осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, а підрозділи, що відповідають за перевірку декларацій, готові до їх перевірки.

Загрожуватиме кримінальна відповідальність

Іван Пресняков пояснив, що кримінальна відповідальність наступатиме у випадку, якщо різниця між реальними та заявленими в декларації активами становить понад 500 прожиткових мінімумів.

Тобто за показниками держбюджету на 2022 рік – це понад 1,3 мільйона гривень. Покарання – від 51 тисячі гривень штрафу до 3 років обмеження волі. Якщо різниця понад 5,6 мільйона гривень, то винуватець може отримати до 2 років реального тюремного терміну,

– додав заступник глави НАЗК.

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Документ створений для того, щоб перетворити олігархів на бізнесменів і не допустити їхнього впливу на економіку України. У реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:

беруть участь у політичному житті;

мають значний вплив на ЗМІ;

є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;

є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).

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