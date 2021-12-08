За скрытое имущество – уголовная ответственность: олигархов обяжут подавать декларации

Президент Владимир Зеленский 5 ноября безотлагательно подписал принятый Верховной Радой закон о деолигархизации. Документ обяжет подавать электронные декларации об имуществе.

В то же время за попытку скрыть собственность олигархам будет грозить уголовная ответственность. Об этом сообщил заместитель главы Нацагентства по предотвращению коррупции Иван Пресняков.

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У олигархов на подачу декларации будет 10 дней с момента включения в реестр СНБО. На этих лиц будут распространяться требования по декларированию, а также ответственность за их нарушение: административная или уголовная,

– сказал он.

По его словам, реестр НАПК готов для включения в него деклараций лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни, а подразделения, отвечающие за проверку деклараций, готовы к их проверке.

Будет грозить уголовная ответственность

Иван Пресняков объяснил, что уголовная ответственность будет наступать в случае, если разница между реальными и заявленными в декларации активами составляет больше 500 прожиточных минимумов.

То есть по показателям госбюджета на 2022 год – это более 1,3 миллиона гривен. Наказание – от 51 тысячи гривен штрафа до 3 лет ограничения свободы. Если разница больше 5,6 миллиона гривен, то виновник может получить до 2 лет реального тюремного срока,

– добавил заместитель главы НАПК.

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Законопроект об олигархах: детали

Документ создан для того, чтобы превратить олигархов в бизнесменов и не допустить их влияния на экономику Украины. В реестр олигархов могут попасть те лица, которые соответствуют трем из четырех критериев:

участвуют в политической жизни;

имеют значительное влияние на СМИ;

являются конечными владельцами субъекта хозяйствования с монопольным положением на украинском рынке;

являются владельцами активов стоимостью больше миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).

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