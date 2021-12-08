Водночас за спробу приховати власність олігархам загрожуватиме кримінальна відповідальність. Про це повідомив заступник голови Нацагентства зі запобігання корупції Іван Пресняков.

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В олігархів на подачу декларації буде 10 днів з моменту включення до реєстру РНБО. На цих осіб поширюватимуться вимоги щодо декларування, а також відповідальність за їх порушення: адміністративна або кримінальна,

– сказав він.

За його словами, реєстр НАЗК готовий для включення у нього декларацій осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, а підрозділи, що відповідають за перевірку декларацій, готові до їх перевірки.

Загрожуватиме кримінальна відповідальність

Іван Пресняков пояснив, що кримінальна відповідальність наступатиме у випадку, якщо різниця між реальними та заявленими в декларації активами становить понад 500 прожиткових мінімумів.

Тобто за показниками держбюджету на 2022 рік – це понад 1,3 мільйона гривень. Покарання – від 51 тисячі гривень штрафу до 3 років обмеження волі. Якщо різниця понад 5,6 мільйона гривень, то винуватець може отримати до 2 років реального тюремного терміну,

– додав заступник глави НАЗК.

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Законопроєкт про олігархів: деталі

Документ створений для того, щоб перетворити олігархів на бізнесменів і не допустити їхнього впливу на економіку України. У реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:

беруть участь у політичному житті;

мають значний вплив на ЗМІ;

є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;

є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).

Важливо! Верховна Рада під час засідання 23 вересня остаточно схвалила законопроєкт про деолігархізацію. Володимир Зеленський підписав документ 5 листопада.

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