Водночас за спробу приховати власність олігархам загрожуватиме кримінальна відповідальність. Про це повідомив заступник голови Нацагентства зі запобігання корупції Іван Пресняков.
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В олігархів на подачу декларації буде 10 днів з моменту включення до реєстру РНБО. На цих осіб поширюватимуться вимоги щодо декларування, а також відповідальність за їх порушення: адміністративна або кримінальна,
– сказав він.
За його словами, реєстр НАЗК готовий для включення у нього декларацій осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, а підрозділи, що відповідають за перевірку декларацій, готові до їх перевірки.
Загрожуватиме кримінальна відповідальність
Іван Пресняков пояснив, що кримінальна відповідальність наступатиме у випадку, якщо різниця між реальними та заявленими в декларації активами становить понад 500 прожиткових мінімумів.
Тобто за показниками держбюджету на 2022 рік – це понад 1,3 мільйона гривень. Покарання – від 51 тисячі гривень штрафу до 3 років обмеження волі. Якщо різниця понад 5,6 мільйона гривень, то винуватець може отримати до 2 років реального тюремного терміну,
– додав заступник глави НАЗК.
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Законопроєкт про олігархів: деталі
Документ створений для того, щоб перетворити олігархів на бізнесменів і не допустити їхнього впливу на економіку України. У реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:
- беруть участь у політичному житті;
- мають значний вплив на ЗМІ;
- є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;
- є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).