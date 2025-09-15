Противник намагається просуватися на кількох напрямках фронту, зазнаючи великих втрат. Також окупантам доводиться вести бойові дії у доволі важких умовах.

Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк, пояснивши, які саме проблеми спіткають ворожих військовослужбовців. Також з перехопленої ГУР розмови окупантів, стало відомо, що росіяни зазнають великих втрат. Зокрема, росіянка скаржилась на поранення свого родича, зі взводу якого вижило тільки двоє.

У чому на фронті у росіян немає дефіциту?

Черняк наголосив, що у російській армії є проблеми, як і в будь-якій. Проте сподіватися на те, що вони, імовірно, знизять темпи наступальних дій, – не варто.

Вони мають проблему з логістикою, і вона існує вже дуже давно. Це банально нестача їжі та води на важкодоступних російських позиціях. Туди з дронів росіяни скидають лише батареї до радіостанції, тому що окупанти звертають величезну увагу на зв'язок. І, можливо, воду, але у дуже обмеженій кількості,

– наголосив офіцер бригади "Рубіж".

Ворожі бійці на цих позиціях сидять буквально без їжі та води доволі тривалий час.

Проте російське командування не звертає уваги на такі речі і їхні військовослужбовці знають, якщо вони, бідні та нещасні, сидячи там без води та їжі, спробують відкотитися назад, то їх просто пристрелять. Або, як зараз модно, пригрозять зробити на них скид,

– пояснив Володимир Черняк.

Водночас проблем зі стрілецьким озброєнням, артилерією, мінометами тощо, за його словами, у противника точно немає.

Якщо порівняти з 2022 роком, то, звичайно, що у росіян зараз обмежена кількість боєприпасів, тому що вже немає тої кількості вогняного валу, який вони старалися робити тоді,

– згадав офіцер бригади "Рубіж".

Проте зараз протистояння перейшло у стан технологічної війни. Він додав, що якщо говорити про основні засоби враження, які використовує противник, то це – FPV-дрони, БпЛА різних типів. У ворога точно немає дефіциту з дронами, бойовими частинами та пілотами, які управляють БпЛА.

Які втрати зазнають росіяни на фронті?