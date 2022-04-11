Українці шукають вже 15 тисяч своїх рідних, які зникли на війні

Кількість воєнних злочинів, які здійснюють російські окупанти в Україні, з кожним днем все зростає. До таких належить і викрадення людей.

З моменту військового вторгнення Росії до України, українці масово розшукують своїх рідних та близьких, які могли пропасти на окупованій території. За словами уповноваженої з прав людини Людмили Денісової, на безкоштовну гарячу лінію вже надійшло майже 6,5 тисяч дзвінків щодо пошуку – як військових, так і цивільних. Відтак розшукують майже 15 тисяч людей.

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"Кожну історію ми фіксуємо як військовий злочин, тому що викрадення людей, взяття їх у полон – це військовий злочин. Далі ми передаємо усю інформацію і матеріали щодо кожної людини, яку шукають рідні, в Об'єднаний центр звільнення полонених та зниклих безвісти. У цей центр стікається вся інформація. Керівництво бачить, хто з людей потрапив у полон, далі на найвищому рівні формується список обміну. І він відбувається, звісно, за згоди іншої сторони", – розповіла Людмила Денісова

Людмила Денісова розповіла, що шукають зниклих не лише на території України, але й Росії та Білорусі. Для прикладу, в Брянську утримували українських жінок-військовополонених.

З початку війни між Україною та Росією відбулися три обміни полоненими:

Перший повноцінний обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 24 березня. Десять військовослужбовців ЗСУ обміняли на таку саму кількість захоплених у полон російських окупантів.

Тоді також обміняли 11 цивільних російських моряків, врятованих Україною із затопленого біля Одеси судна, на 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір". Його росіяни захопили, коли корабель намагався зібрати українських військових з острова Зміїний.

Тоді також обміняли 11 цивільних російських моряків, врятованих Україною із затопленого біля Одеси судна, на 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір". Його росіяни захопили, коли корабель намагався зібрати українських військових з острова Зміїний. 1 квітня під час обміну полоненими до України повернулося 86 осіб.

9 квітня Україна за результатами третього обміну полоненими з Росією повернула 26 громадян, з них 12 військових та 14 цивільних. Скільки осіб було передано Росії – не повідомляється.

Водночас міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що викрадені активісти, журналісти, чиновники, волонтери тощо в окупованих містах не можуть вважатися військовополоненими. І українська влада не може їх обміняти через відсутність паритету, адже ми не здійснюємо викрадення мирного населення Росії. Відтак у питанні їх звільнення Україна звернулася до міжнародних організацій.

Окрім того, на територію Російської Федерації примусово вивезено понад 600 тисяч українців, з них 177 тисяч – діти.