Окупанти викрадають людей у різних районах та містах. Серед них – активісти, журналісти, чиновники, волонтери тощо, передає 24 канал.

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Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що вже погрупували дані про викрадених людей, внесли в реєстр та звернулись до Червоного Хреста з вимогою дати статус таким людям. Адже вони не вважаються військовополоненими.

Це захоплення та незаконне утримання цивільних людей. Сьогодні розглядається питання, щоб Росія віддала їх без жодних обмінів. Адже паритетно обміняти ми не можемо, адже ми не захоплюємо їхніх цивільних людей,

– пояснила вона.

Окрім викрадень, окупанти примусово вивозять людей у Росію

Верещук повідомила, що наразі кількість викрадених людей сягає цифри 40 тисяч. Серед них – тисячі дітей. За можливості, вона закликає українців спробувати вийти на зв'язок та передати інформацію про себе та контакті дані.

Так ми зможемо здійснювати термінові запити через ООН та інші міжнародні структури з метою повернення цих людей,

– додала Верещук.

Нагадаємо, що Україна вкрай негативно відреагувала на готовність Червоного Хреста організувати представництва в Ростові для допомоги "біженцям з України". Адже, в першу чергу, це не біженці, а примусово евакуйовані люди, яких вивезли силоміць або ж обманом.

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