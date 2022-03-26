Верещук закликала Європу допомогти Україні в боротьбі проти російських окупантів, зокрема, надати необхідну зброю.

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Війна в Україні стосується кожного європейця

Ірина Верещук підкреслила, що зараз Путін воює не проти України, а зі всім західним світом.

Він хоче продемонструвати, що станеться, якщо його умови не виконуватимуться. Путіна необхідно зупинити. Це наша спільна свята справа,

– зазначила віцепрем’єр-міністерка.

Для перемоги над таким зухвалим ворогом потрібна високоточна зброя, яку Україна просить у партнерів. В іншому випадку Європа ризикує перетворитись на зону бойових дій.

Віцепрем’єр-міністерка констатувала: ситуацію добре розуміють багато країн. Зокрема, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Румунія. Вона також подякувала народові та уряду Нідерландів за солідарність, підтримку та допомогу.