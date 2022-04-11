Украинцы ищут уже 15 тысяч своих родных, которые исчезли на войне

Количество военных преступлений, которые совершают российские оккупанты в Украине, с каждым днем все растет. К таковым относится и похищение людей.

С момента военного вторжения России в Украину, украинцы массово разыскивают своих родных и близких, которые могли пропасть на оккупированной территории. По словам уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой, на бесплатную горячую линию уже поступило почти 6,5 тысяч звонков по поиску – как военных, так и гражданских. Поэтому разыскивают почти 15 тысяч человек.

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"Каждую историю мы фиксируем как военное преступление, потому что похищение людей, взятие их в плен – это военное преступление. Далее мы передаем всю информацию и материалы по каждому человеку, которого ищут родные, в Объединенный центр освобождения пленных и пропавших без вести. В этот центр стекается вся информация. Руководство видит, кто из людей попал в плен, далее на самом высоком уровне формируется список обмена. И он происходит, конечно, с согласия другой стороны", – рассказала Людмила Денисова

Людмила Денисова рассказала, что ищут пропавших не только на территории Украины, но и России и Беларуси. Для примера, в Брянске удерживали украинских женщин-военнопленных.

С начала войны между Украиной и Россией произошли три обмена пленными:

Первый полноценный обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 24 марта. Десять военнослужащих ВСУ обменяли на такое же количество захваченных в плен российских оккупантов.

Тогда также обменяли 11 гражданских российских моряков, спасенных Украиной с затопленного возле Одессы судна, на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир". Его россияне захватили, когда корабль пытался собрать украинских военных с острова Змеиный.

1 апреля во время обмена пленными в Украину вернулось 86 человек.

9 апреля Украина по результатам третьего обмена пленными с Россией вернула 26 граждан, из них 12 военных и 14 гражданских. Сколько человек было передано России – не сообщается.

В то же время министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что похищенные активисты, журналисты, чиновники, волонтеры и т. п. в оккупированных городах не могут считаться военнопленными. И украинская власть не может их обменять из-за отсутствия паритета, ведь мы не осуществляем похищение мирного населения России. Поэтому в вопросе их освобождения Украина обратилась к международным организациям.

Кроме того, на территорию Российской Федерации принудительно вывезено более 600 тысяч украинцев, из них 177 тысяч – дети.