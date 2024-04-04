Укренерго вводить графіки відключення світла у 6 областях
Джерело:Укренерго
В Укренерго повідомили про застосування тимчасових заходів обмеження споживання. Графіки відключення світла вводять у 6 областях України.
Про це в Укренерго повідомили в четвер, 4 квітня.
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Що відомо про тимчасові заходи обмеження споживання
Диспетчерський центр Укренерго вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:20 до 22:00 в:
- Дніпропетровській
- Донецькій
- Запорізькій
- Кіровоградській
- Полтавській
- Сумській областях.
В Укренерго зазначили, що причини застосування обмежень – відсутність достатнього обсягу генерувальних потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. За їхніми словами, це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції. Крім цього ввечері в країні зростає споживання через похолодання.
Обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів,
– повідомили в Укренерго.
Там також зазначили, що продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.
"Просимо споживати електроенергію ощадливо", – резюмували в Укренерго.
В ДТЕК також зазначили, що через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену ворожими обстрілами, у Дніпропетровській області введені екстрені відключення за розпорядженням НЕК "Укренерго".
Як убезпечити енергосистему: коротко
- Станом на тепер, Укренерго розглядає єдину можливість убезпечити українську енергосистему. За планом, необхідно розосередити виробництва електроенергії по всій території України.
- Голова правління НЕК "Укренерго" зазначав, що "зосередження генерації на декількох майданчиках – це те, що призводить до серйозних проблем при масованих ворожих обстрілах. Ми, як оператор енергосистеми, розуміємо, що єдиний сталий шлях до убезпечення енергосистеми від такого масованого терору полягає у децентралізації генеруючих потужностей".
- Йдеться про побудову сотні маленьких електростанцій. Саме завдяки цьому, навіть при масованих атаках, пошкодження не стануть вагомими для усієї енергосистеми.