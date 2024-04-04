Укренерго вводить графіки відключення світла у 6 областях

4 квітня 2024, 18:59
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Джерело:

Укренерго

В Укренерго повідомили про застосування тимчасових заходів обмеження споживання. Графіки відключення світла вводять у 6 областях України.

Про це в Укренерго повідомили в четвер, 4 квітня. 

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Що відомо про тимчасові заходи обмеження споживання

Диспетчерський центр Укренерго вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:20 до 22:00 в:

  • Дніпропетровській
  • Донецькій
  • Запорізькій
  • Кіровоградській
  • Полтавській
  • Сумській областях.

В Укренерго зазначили, що причини застосування обмежень – відсутність достатнього обсягу генерувальних потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. За їхніми словами, це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції. Крім цього ввечері в країні зростає споживання через похолодання.

Обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів,
– повідомили в Укренерго.

Там також зазначили, що продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.

"Просимо споживати електроенергію ощадливо", – резюмували в Укренерго.

В ДТЕК також зазначили, що через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену ворожими обстрілами, у Дніпропетровській області введені екстрені відключення за розпорядженням НЕК "Укренерго".

Як убезпечити енергосистему: коротко

  • Станом на тепер, Укренерго розглядає єдину можливість убезпечити українську енергосистему. За планом, необхідно розосередити виробництва електроенергії по всій території України.
  • Голова правління НЕК "Укренерго" зазначав, що "зосередження генерації на декількох майданчиках – це те, що призводить до серйозних проблем при масованих ворожих обстрілах. Ми, як оператор енергосистеми, розуміємо, що єдиний сталий шлях до убезпечення енергосистеми від такого масованого терору полягає у децентралізації генеруючих потужностей".
  • Йдеться про побудову сотні маленьких електростанцій. Саме завдяки цьому, навіть при масованих атаках, пошкодження не стануть вагомими для усієї енергосистеми.

Автор: Ірина Марціяш