Про це в Укренерго повідомили в четвер, 4 квітня.
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Що відомо про тимчасові заходи обмеження споживання
Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:20 до 22:00 в:
- Дніпропетровській
- Донецькій
- Запорізькій
- Кіровоградській
- Полтавській
- Сумській областях.
В Укренерго зазначили, що причини застосування обмежень – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. За їхніми словами, це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції. Крім цього ввечері в країні зростає споживання через похолодання.
Обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів,
– повідомили в Укренерго.
Там також зазначили, що продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.
"Просимо споживати електроенергію ощадливо", – резюмували в Укренерго.