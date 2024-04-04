Про це в Укренерго повідомили в четвер, 4 квітня.

Дивіться також Перший випадок: Росія прицільно вдарила по сонячній електростанції у тилу

Що відомо про тимчасові заходи обмеження споживання

Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:20 до 22:00 в:

Дніпропетровській

Донецькій

Запорізькій

Кіровоградській

Полтавській

Сумській областях.

В Укренерго зазначили, що причини застосування обмежень – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. За їхніми словами, це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції. Крім цього ввечері в країні зростає споживання через похолодання.

Обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів,

– повідомили в Укренерго.

Там також зазначили, що продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.

"Просимо споживати електроенергію ощадливо", – резюмували в Укренерго.