Об этом в Укрэнерго сообщили в четверг, 4 апреля.
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Что известно о временных мерах ограничения потребления
Диспетчерский центр Укрэнерго вынужден применить временные меры ограничения потребления с 18:20 до 22:00 в:
- Днепропетровской
- Донецкой
- Запорожской
- Кировоградской
- Полтавской
- Сумской областях.
В Укрэнерго отметили, что причины применения ограничений – отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны. По их словам, это следствие последних массированных российских атак на украинские электростанции. Кроме этого вечером в стране растет потребление из-за похолодания.
Объем ограничений является умеренным. Облэнерго в регионах будут распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей,
– сообщили в Укрэнерго.
Там также отметили, что продолжают действовать ограничения энергоснабжения на Харьковщине и для промышленных потребителей в Кривом Роге.
"Просим потреблять электроэнергию экономно", – резюмировали в Укрэнерго.
В ДТЭК также отметили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной вражескими обстрелами, в Днепропетровской области введены экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго.
Как обезопасить энергосистему: кратко
- По состоянию данній момент Укрэнерго рассматривает единственную возможность обезопасить украинскую энергосистему. По плану необходимо рассредоточить производства электроэнергии по всей территории Украины.
- Глава правления НЭК "Укрэнерго" отмечал, что "сосредоточение генерации на нескольких площадках – это то, что приводит к серьезным проблемам при массированных вражеских обстрелах. Мы, как оператор энергосистемы, понимаем, что единственный устойчивый путь к обеспечению безопасности энергосистемы от такого массированного террора заключается в децентрализации генерирующих мощностей".
- Речь идет о сооружении сотни маленьких электростанций. Именно благодаря этому, даже при массированных атаках, повреждения не станут весомыми для всей энергосистемы.