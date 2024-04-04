Укрэнерго вводит графики отключения света в 6 областях

В Укрэнерго сообщили о применении временных мер ограничения потребления. Графики отключения света вводят в 6 областях Украины.

Об этом в Укрэнерго сообщили в четверг, 4 апреля.

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Что известно о временных мерах ограничения потребления

Диспетчерский центр Укрэнерго вынужден применить временные меры ограничения потребления с 18:20 до 22:00 в:

Днепропетровской

Донецкой

Запорожской

Кировоградской

Полтавской

Сумской областях.

В Укрэнерго отметили, что причины применения ограничений – отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны. По их словам, это следствие последних массированных российских атак на украинские электростанции. Кроме этого вечером в стране растет потребление из-за похолодания.

Объем ограничений является умеренным. Облэнерго в регионах будут распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей,

– сообщили в Укрэнерго.

Там также отметили, что продолжают действовать ограничения энергоснабжения на Харьковщине и для промышленных потребителей в Кривом Роге.

"Просим потреблять электроэнергию экономно", – резюмировали в Укрэнерго.

В ДТЭК также отметили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной вражескими обстрелами, в Днепропетровской области введены экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго.

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