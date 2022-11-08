Україна націоналізувала "Укрнафту" та "Мотор Січ": Фурса назвав негативний момент

"Укрнафта", "Мотор Січ" та низка інших стратегічно важливих підприємств переходять у власність держави. Водночас подібне рішення закладає деякі підвалини того, що подібне може повторитися з іншими заводами.

Про це 24 каналу сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса. На його думку, це такий собі воєнний комунізм, що дуже погано з погляду бізнес-клімату в майбутньому.

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Які негативні моменти націоналізації "Укрнафти" та "Мотор Січі"

Фурса зазначив, що акції компаній "Укрнафта" та "Мотор Січ" торгуються на біржі, а їхніми власниками є багато українців. І в один день відбулася така собі експропріація – у людей забрали їхню приватну власність.

Він зауважив, що власником "Мотор Січі" є В'ячеслав Богуслаєв, який виявився зрадником і колаборантом. Тож, можливо, варто було б забрати саме його акції та взяти контроль над підприємством, не відбираючи власності у звичайних українців.

Ще більш цікава історія з "Укрнафтою". Там була дуже довга історія, там у держави 50+, а є ще Ігор Коломойський, в якого 42%. І здається, добра новина – забрали нарешті у Коломойського його акції. Але це ж історія про прості рішення, які ніколи не працюють,

– заявив Фурса.

Адже, за його словами, у держави й так було 50% акцій "Укрнафти". Тому їй нічого не заважало після проведених змін у "Нафтогазі" завести туди свій менеджмент, щоб компанія працювала так, як хоче держава.

Навіщо робити націоналізацію? Хоч влада каже, що це не націоналізація, а інші терміни використовує. Але навіщо – незрозуміло. Чи це подарунок чи удар по Коломойському – також незрозуміло. Бо будуть явно судові позови і він ще може виграти,

– сказав інвестиційний банкір.

Тому, резюмував він, усе це нелогічно й дуже дивно. До того ж це рішення закладає такі підвалини, що подібне може бути ще не раз. Це такий собі воєнний комунізм, що дуже погано з погляду бізнес-клімату в майбутньому. Адже незрозуміло – до якої наступної компанії можуть прийти.

Фурса назвав негативний момент націоналізації "Укрнафти" та "Мотор Січі": дивіться відео

Чому важливі інституції, процедури та правосуддя

Фурса зауважив, що сценарій почати все з нуля після проведення судової реформи та перезавантаження правоохоронної системи – прекрасний та утопічний, але його ймовірність становить приблизно 1%.

Бо знову ж таки, якщо ви починаєте це робити, – вам це подобається. Бо це ж кльово, можна все відразу забрати,

– наголосив інвестиційний банкір.

За його словами, влада – розбещує, а абсолютна влада – розбещує абсолютно. Саме тому такі важливі інституції, процедури та правосуддя.

Фурса додав, що загалом з переходом у держвласність "Мотор Січі", "АвтоКрАЗу" та "Укрнафти" проглядають різні історії. "АвтоКрАЗ" – узагалі банкрут, можливо, саме тому він і не працює зараз. Водночас незрозуміло, чому в одній упряжці йдуть "АвтоКрАЗ" та "Укрнафта".

Що відомо про націоналізацію "Мотор Січі" та "Укрнафти"