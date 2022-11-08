Украина национализировала "Укрнафту" и "Мотор Сич": Фурса назвал отрицательный момент

"Укрнафта", "Мотор Сич" и ряд других стратегически важных предприятий переходят в собственность государства. В то же время подобное решение закладывает некоторые основы того, что подобное может повториться с другими заводами.

Об этом 24 каналу сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его мнению, это некий военный коммунизм, что очень плохо с точки зрения бизнес-климата в будущем.

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Какие негативные моменты национализации "Укрнафты" и "Мотор Сичи"

Фурса отметил, что акции компаний "Укрнафта" и "Мотор Сич" торгуются на бирже, а их владельцами являются многие украинцы. И в один день произошла этакая экспроприация – у людей забрали их частную собственность.

Он отметил, что владельцем "Мотор Сич" является Вячеслав Богуслаев, который оказался предателем и коллаборантом. Так что, возможно, следовало бы забрать именно его акции и взять контроль над предприятием, не отбирая собственность у обычных украинцев.

Еще более интересна история с "Укрнафтой". Там была очень длинная история, там у государства 50+, а есть еще Игорь Коломойский, у которого 42%. И кажется, хорошая новость – забрали наконец у Коломойского его акции. Но это же история о простых решениях, которые никогда не работают,

– заявил Фурса.

Ведь, по его словам, у государства и так было 50% акций "Укрнафты". Поэтому ей ничего не мешало после проведённых изменений в "Нафтогазе" завести туда свой менеджмент, чтобы компания работала так, как хочет государство.

Зачем делать национализацию? Хотя власти говорят, что это не национализация, а другие термины используют. Но зачем – непонятно. Или это подарок, или удар по Коломойскому – тоже непонятно. Ведь будут явно судебные иски и он еще может выиграть,

– сказал инвестиционный банкир.

Поэтому, резюмировал он, все это нелогично и удивительно. К тому же это решение закладывает такую основу, что подобное может быть еще не раз. Это некий военный коммунизм, что очень плохо с точки зрения бизнес-климата в будущем. Непонятно ведь – к какой следующей компании могут прийти.

Фурса назвал негативный момент национализации "Укрнафты" и "Мотор Сичи": смотрите видео

Почему важны институты, процедуры и правосудие

Фурса отметил, что сценарий начать все с нуля после проведения судебной реформы и перезагрузки правоохранительной системы – прекрасен и утопичен, но его вероятность составляет примерно 1%.

Ведь опять же, если вы начинаете это делать – вам это нравится. Ведь это клево, можно все сразу забрать,

– подчеркнул инвестиционный банкир.

По его словам, власть – развращает, а абсолютная власть – развращает абсолютно. Именно поэтому так важны институты, процедуры и правосудие.

Фурса добавил, что в целом с переходом в госсобственность "Мотор Сичи", "АвтоКрАЗа" и "Укрнафты" просматривают разные истории. "АвтоКрАЗ" – вообще банкрот, возможно, именно поэтому он и не работает сейчас. В то же время непонятно, почему в одной упряжке идут "АвтоКрАЗ" и "Укрнафта".

Что известно о национализации "Мотор Сичи" и "Укрнафты"