Умєров повернувся в Україну, – ЗМІ
Напередодні ширилися чутки, що Рустем Умєров нібито не збирається повертатись після робочої поїздки за кордон. Однак у вівторок, 20 листопада, секретар РНБО прибув назад до України.
Про це Суспільному повідомила речниця посадовця Діана Давітян, передає 24 Канал. Раніше ЗМІ з посиланням на джерела припускали цю дату повернення.
Що відомо про відрядження Умєрова?
Нагадаємо, 11 листопада, стало відомо, що Умєров поїхав до Туреччини з метою розблокування переговорів з Росією щодо обміну військовополоненими. Уже 15 листопада він анонсував активацію Стамбульських домовленостей.
Однак 17 листопада мережу сколихнули чутки про те, що секретар РНБО нібито не збирається повертатися в Україну. Тоді в Центрі протидії дезінформації спростували це, заявивши, що наразі посадовець перебуває з робочою поїздкою у США.
Джерела Суспільного в Офісі Президента зазначали, що посадовець повернеться орієнтовно в четвер, 20 листопада, що й сталося.
Нагадаємо, 19 листопада Умєров також супроводжував Володимира Зеленського під час його візиту до Туреччини.
Як Умєров може бути причетний до корупційного скандалу?
Про секретаря РНБО згадали під час судового засідання щодо запобіжного заходу для Ігоря "Рокета" Миронюка – одного з фігурантів справи про розкрадання в Енергоатомі. Прокурор САП повідомив, що Тимур Міндіч міг мати вплив на Умєрова, коли той був міністром оборони.
Сам посадовець заперечив свою причетність до корупційної схеми та те, що залучені особи мали на нього вплив. Водночас Умєров підтвердив, що мав зустріч з Міндічем, коли був міністром оборони.