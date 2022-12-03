У Раді пояснили, як відбуватиметься повернення майна УПЦ МП державі
Держава вирішуватиме умови користування Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою. Робитимуть це у законний спосіб.
Про це для 24 каналу розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.
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"Києво-Печерська лавра є національним заповідником загальнодержавного значення. Це державна власність і більшість знакових місць, які використовує московський патріархат, є у державній власності", – сказав Веніславський.
Рішення ухвалює держава
За словами депутата, релігійні пам'ятки є в оренді організацій, тому Рада національної безпеки та оборони доручила перевірити правомірність перебування майна у користуванні. Якщо є проблеми, то вжити відповідні заходи щодо припинення.
За законом про свободу совісті, якщо на майно претендують 2 або більше релігійних організацій, то порядок чи черговість користування майном можуть визначати самі релігійні організації. Якщо ж згоди немає, то рішення ухвалюють органи державної влади. Тому рішення РНБО відповідає закону й Конституції України, – сказав Веніславський.
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Що відбувається з майном, яким користується УПЦ МП: останні новини
- РНБО 1 грудня доручила внести законопроєкт, який стосується заборони пов'язаних з Росією релігійних організацій. Також ухвалили рішення перевірити правові підстави користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
- Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Україна "загарбує" Києво-Печерську Лавру та вчиняє "релігійний розкол".
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Лавра не може стати власністю ПЦУ, оскільки належить усьому народу. Кабмін не ухвалював жодних документів щодо переходу в іншу власність.