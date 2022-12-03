У Раді пояснили, як відбуватиметься повернення майна УПЦ МП державі

Держава вирішуватиме умови користування Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою. Робитимуть це у законний спосіб.

Про це для 24 каналу розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

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"Києво-Печерська лавра є національним заповідником загальнодержавного значення. Це державна власність і більшість знакових місць, які використовує московський патріархат, є у державній власності", – сказав Веніславський.

Рішення ухвалює держава

За словами депутата, релігійні пам'ятки є в оренді організацій, тому Рада національної безпеки та оборони доручила перевірити правомірність перебування майна у користуванні. Якщо є проблеми, то вжити відповідні заходи щодо припинення.

За законом про свободу совісті, якщо на майно претендують 2 або більше релігійних організацій, то порядок чи черговість користування майном можуть визначати самі релігійні організації. Якщо ж згоди немає, то рішення ухвалюють органи державної влади. Тому рішення РНБО відповідає закону й Конституції України, – сказав Веніславський.

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