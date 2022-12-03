В Раде объяснили, как будет происходить возврат имущества УПЦ МП государству

Государство будет решать условия пользования Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой. Будут делать это законным способом.

Об этом для 24 канала рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский.

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"Киево-Печерская лавра является национальным заповедником общегосударственного значения. Это государственная собственность и большинство знаковых мест, которые использует московский патриархат, есть в государственной собственности", – сказал Вениславский.

Решение принимает государство

По словам депутата, религиозные памятки есть в аренде организаций, поэтому Совет национальной безопасности и обороны поручил проверить правомерность пребывания имущества в пользовании. Если есть проблемы, то принять соответствующие меры по прекращению.

По закону о свободе совести, если на имущество претендуют 2 или более религиозных организаций, порядок или очередность пользования имуществом могут определять сами религиозные организации. Если же согласия нет, то решение принимается органами государственной власти. Поэтому решение СНБО отвечает закону и Конституции Украины, – сказал Вениславский.

Обратите внимание – Вениславский об имуществе религиозных общин: смотрите видео

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