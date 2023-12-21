Ми ефективно воюємо та маємо результат, хто б що не говорив, – Офіс Президента

В західних ЗМІ з'являються матеріали із песимістичними заголовками про те, що станеться, коли Україна "програє". В українців, які сьогодні боронять нашу країну, вони викликають певну настороженість та тривогу,

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що ці заголовки адресовані конкретним політичним елітам у західних країнах, які не до кінця вирішили, чи Росія має програти. Адже якщо Україна не отримає інвестування від західних партнерів у повному обсязі, тоді варто готуватись до нової війни з Росією за 3 – 5 років.

До теми Коли у США закінчаться гроші на військову допомогу для України: у Пентагоні назвали чітку дату

Європа не може протистояти Росії

Західні політичні еліти мають відповісти собі на ключове питання: скільки людей в Європі готові воювати з Росією так, як воює Україна?

Україна – єдина країна в Європі, яка може протистояти, зокрема психологічно, Росії з фінансовою, збройною допомогою демократичного світу. Чи може чинити спротив Росії об'єднана демократична Європа? Ні, не може. І тому європейці роблять відповідні висновки,

– зазначив радник глави ОПУ.

Європейським країнам потрібно докласти усіх зусиль, щоб Україна отримала будь-які інструменти у необхідній кількості. Сьогодні інвестиції в Україну сукупно складають 100 мільярдів євро в рік. Однак, щоб ефективно протистояти Росії, завтра Євросоюзу доведеться витрачати 3 – 10 трильйонів євро.

Тому всі ці публікації дають чіткий меседж нашим європейським партнерам. Або ви інвестуєте в Україну – єдину країну, яка вміє воювати, адже ми ефективно воюємо та маємо результат, хто б що не говорив. Або будете залиті кров'ю,

– підкреслив Подоляк.

При цьому західні журналісти, за його словами, не писали, зокрема про те, що на Південному напрямку українськими силами були ліквідовані повітряно-десантні, гвардійські дивізії Росії. Водночас виходили статті про те, що Україна нібито десь втратила.

Якщо не Україна, тоді – ніхто

Володимир Зеленський на пресконференції 19 грудня зазначив, що Німеччина є посідає друге місце у переліку країн за об'ємами допомоги Україні. Президент подякував канцлеру Олафу Шольцу та уряду Німеччини за тверду підтримку нашої країни.

Однак Захід усвідомив: якщо не Україна, тоді – ніхто. Це має впливати на рішення, які ухвалюватимуться європейськими та американськими політиками.

Сьогодні суттєво збільшилась військова допомога від країн Північної Європи. Це пов'язано також з агресивними заявами Путіна щодо Фінляндії та зі створенням Ленінградського військового округу. Частково збільшує підтримку Україні консервативна Стара Європа, та ж Німеччина.

"Тому ці публікації дають більш рельєфне розуміння політичним елітам на Заході. Вони починаються дискутувати, й тоді Україні буде легше відстоювати свої позиції", – наголосив Михайло Подоляк.

Більше про допомогу Україні від західних партнерів